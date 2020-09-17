Sağlık çalışanları saygı duruşunda

Türk Tabipleri Birliği, pandemi süresince sağlık çalışanlarının sorunlarını ve ihtiyaçlarını dile getirirken, salgın kontrolünde atılması gereken adımlarda sürece dahil edilmeleri gerektiğini sık sık vurguluyor.

TTB VE BAKAN KOCA GÖRÜŞTÜ Vakaların ve hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı hızla artarken geçtiğimiz haftalarda Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Covid-19 hastalığının sağlık çalışanları için bir meslek hastalığı olarak değerlendirilmesi gerektiği, gerekli ücret düzenlemesi gibi konular konuşuldu.

Son haftalarda salgının tekrar yükselişe geçmesi, vaka ve ölüm sayılarının hızla artması ile beraber TTB, 14-18 Eylül 2020 haftasında tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacaklarını duyurmuştu.

TTB'NİN EYLEMİNE BAHÇELİ'DEN TEPKİ MHP lideri Devlet Bahçeli corona virüsüyle mücadelede yetersiz kalınmasına dikkat çekmek için 'siyah kurdele' eylemi düzenleyen Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) yönelik tartışma yaratan bir çağrı yaptı. Türkiye'deki hekimlerin yaklaşık yüzde 90'ının üye olduğu TTB'yi 'ihanet oluşumu' olarak nitelendiren ve birliğin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye tepki yağıyor.

TTB, Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan sağlık çalışanları siyah kurdele takarak yaptıkları saygı duruşunu sosyal medya hesabından paylaşıyor. İşte o paylaşımlar:

ANTAKYA

Antakya’da ASM olarak; hastalarımızla birlikte kaybettiğimiz meslektaşlarımız ve bütün sağlık emekçilerinin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduk.

MERSİN

Mersin Yenişehir Hürriyet Aile Sağlığı Merkezi: Saygı ve hürmetle…

İSTANBUL

Siyah kurdele ile anmalar sağlık kurumlarında başladı. Vefa borcumuzdur: Covid -19 salgınında kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanları için 1 dakikalık saygı duruşu…





GAZİANTEP

Gaziantep-Kilis Tabip Odası da “Covid -19 salgınında kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanları için 1 dakikalık saygı duruşu…” paylaşımı yaptı.

Ali Burnukara Aile Sağlığı Merkezi de saygı duruşu yaptı.

ANKARA

Ankara Tabip Odası’dan saygı duruşu paylaşımı:

Covid -19 salgınında kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanları ve yurttaşlarımız için 1 dakikalık saygı duruşu… Yıldırım Beyazıt üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Ankara… Sizleri unutmayacağız…