Sağlık çalışanları saygı duruşunda

Türk Tabipleri Birliği, pandemi süresince sağlık çalışanlarının sorunlarını ve ihtiyaçlarını dile getirirken, salgın kontrolünde atılması gereken adımlarda sürece dahil edilmeleri gerektiğini sık sık vurguluyor.
Son haftalarda salgının tekrar yükselişe geçmesi, vaka ve ölüm sayılarının hızla artması ile beraber TTB, 14-18 Eylül 2020 haftasında tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacaklarını duyurmuştu.
TTB, Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan sağlık çalışanları siyah kurdele takarak yaptıkları saygı duruşunu sosyal medya hesabından paylaşıyor. İşte o paylaşımlar:
ANTAKYA
Antakya’da ASM olarak; hastalarımızla birlikte kaybettiğimiz meslektaşlarımız ve bütün sağlık emekçilerinin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduk.
MERSİN
Mersin Yenişehir Hürriyet Aile Sağlığı Merkezi: Saygı ve hürmetle…
İSTANBUL
Siyah kurdele ile anmalar sağlık kurumlarında başladı. Vefa borcumuzdur: Covid -19 salgınında kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanları için 1 dakikalık saygı duruşu…
GAZİANTEP
Gaziantep-Kilis Tabip Odası da “Covid -19 salgınında kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanları için 1 dakikalık saygı duruşu…” paylaşımı yaptı.
Ali Burnukara Aile Sağlığı Merkezi de saygı duruşu yaptı.
ANKARA
Ankara Tabip Odası’dan saygı duruşu paylaşımı:
Covid -19 salgınında kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanları ve yurttaşlarımız için 1 dakikalık saygı duruşu… Yıldırım Beyazıt üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Ankara… Sizleri unutmayacağız…