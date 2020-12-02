Sağlık çalışanlarına esnek mesai yine yok

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sağlık çalışanlarına esnek mesainin yine verilmediğini belirtti. Doğruyol, “Sağlık çalışanları dışında diğer memurlar yemek molası hariç günlük 5,5 saat çalışırlarken, sağlık çalışanları kesintisiz 8 saat çalışıyor. Bu nedenle her gün için 3,5 saat fazla mesai olarak ödensin” dedi.

Sağlık çalışanlarının bir bir hayatlarını kaybettiklerini söyleyen Ahmet Doğruyol, “Sağlık çalışanlarına esnek mesai fazlası olan her gün için 3,5 saat fazla mesai olarak ödenmeli. Covid-19 virüsüyle başlayan salgın sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarımız sağlık çalışanlarımız hariç olmak üzere uygulamaya tabi tutuldu. 30 Kasım tarihinde cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların mesai saatleri 10:00- 16:00 saatleri olarak düzenlendi. Sağlık çalışanları dışında diğer memurlar yemek molası hariç günlük 5,5 saat çalışırlarken, sağlık çalışanları kesintisiz 8 saat çalışmaktadırlar” diye konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DA AİLELERİ VAR

Eğer bir tedbir alınacaksa sağlık çalışanlarının da ailesinin olduğunun unutulmaması gerektiğini savunan Doğruyol şunları söyledi:

“Pandemi sürecinde 7/24 kesintisiz hizmet veren, bitmek tükenmek üzere olan sağlık çalışanlarının özlük hakları bir an önce düzeltilsin. Sağlık çalışanı olmayan memur arkadaşlarımız esnek çalışsın. Sağlıkla alakası olmayan ilaç dağıtma gibi Filyasyon hizmetlerini Sağlık Bakanlığı personelleri değil, diğer bakanlıkların memurları yapsın. Emekli sağlık çalışanları bir an önce göreve çağrılsın.”