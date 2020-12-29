‘Sağlık çalışanlarına izin, emeklilik, tayin yasak, ölüm serbest’

Türkiye'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren hekim ve sağlık çalışanı sayısının sürekli arttığını söyleyen Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları, yaşanan ölümlere intiharların eklendiğini söyledi. Eroğulları, “Bu hafta içerisinde meslektaşlarımızdan intihar edenler oldu. Bu tükenmişliğin, yorgunluğun, mental ve sosyal anlamdaki huzursuzluğun, mutsuzluğun, tükenmişliğin bir göstergesi” dedi.

“ARTIK ÇOK CAN YAKICI”

TTB'nin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren hekim ve sağlık çalışanının 300'e ulaştığına ilişkin tabloyu yayımladığı saatlerde iki sağlık çalışanının daha yaşamını yitirdiğini söyleyen Eroğulları, “Maalesef bu artık çok can yakıcı. Sağlık çalışanlarına izin yasak. Sağlık çalışanlarına emeklilik, tayin yasak, istifa yasak. Ama sağlık çalışanlarına ölüm serbest. Çalışma şartlarından dolayı ölebiliriz. Bu konuda serbestiz ama onun dışında her şey, bütün haklarımız yasak” dedi.

“ARTIK YAŞAMAK VE YAŞATMAK İSTİYORUZ”

Covid-19 salgını süresince Almanya'da 3'ü hekim 35 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, Türkiye'de ise 100'ün üzerinde hekim olmak üzere 300'leri aştığını söyleyen Eroğulları, “Gerçekten tükendik. 2020'nin sonuna geldiğimiz günlerde yılın değişmesi bizim için bir anlam ifade etmiyor. Zihniyetin değişmesi lazım. Biz artık yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Bu anlamda bir an önce gerekli tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz” dedi.