Sağlık çalışanlarına ‘vatan haini’ diyen başhekim hakkında suç duyurusu!

Kocaeli Darıca Farabi Hastanesi’nde hemşire ve teknisyen olarak görev yapan 14 sağlık çalışanı, hastanenin başhekimi Mustafa Güneş'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla “hakaret, tehdit ve iftira” suçunu işlediğini iddia ettiler.

Gebze Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusu yapan sağlık çalışanları dilekçelerinde başhekimin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yer verdi.

Sağlık çalışanlarının iddiasına göre “Pandemi sürecinde verilen görevi yapmamakta vatan hainliğidir” başlıklı bir paylaşım yapan başhekim Güneş, “Bir avuç hainler ise bırakın mücadeleyi sadece kışkırtma ve yıpratma işleriyle meşgul olmuşlardır. Başında milli unvanlar taşıyan sendikaların keyfi kışkırtmalarına alet olan ve verilen görevi yerine gitmeyip eylem yolunu seçen ve çalışma barışını bozmayı ilke edinmiş hainler de eksik olmuyor. Bana göre verilen görevi kabul etmeyen kim olursa olsun vatan hainidir. Bunları kışkırtanlar vatan hainidir. Destek olan ve sessiz kalan vatan hainidir” sözlerini paylaştı.

Sağlık çalışanları, başhekimin iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve yapılan suçlamaların tamamen Türk Sağlık-Sen üyesi oldukları için yapıldığını söyleyerek, başhekimin, sözlerinin aynı zamanda “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçunun işlendiğini ifade ettiler.