Sağlık çalışanlarından çağrı: Tükendik, çığlığımıza ses verin

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanları çalışma şartlarındaki zorluklara dikkat çekerek yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mart ayında baş gösteren Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık çalışanları olarak çocuklarımızdan, ailelerimizden ayrı kalarak 24 saat nöbet esasına göre tarifi mümkün olmayan zorluklar ile çalıştık, bu uğurda öldük, ölmeye de devam ediyoruz. Pandemi enkazının altında kalan sağlık çalışanları, kurtarılacağı umudu ile beklerken, yöneticiler yeni enkazlar üzerimize atmaktadır, bizler tükendik.”

“MOBBİNG VE BASKILARA MARUZ BIRAKILDIK”

Yaptıkları tüm girişimlerin sonuçsuz kalındığı belirtilen açıklamada, “Gelinen noktada Çam ve Sakura Şehir Hastanesi sağlık çalışanları olarak her türlü çağrıya rağmen yetkili sendikadan destek alınmaması üzerine mesaimizi aksatmadan ve hasta mağduriyetine sebep olmadan 5-6 Ekim 2020 tarihlerindeki ‘geçinemiyoruz, tükendik’ haykırışımıza somut hiçbir cevap verilmedi. Aksine kısıtlı hekim sayımız olmasına rağmen üzerimizdeki iş yükü artırılmakla beraber ciddi mobbing ve baskılara maruz bırakıldık” ifadeleri kullanıldı.

TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Sağlık çalışanları açıklamasında şu talepleri sıralandı:

* Randevu sistemini esnetin, güvenli çalışma ortamı sağlayın

* Pandemi yönetiminde bizleri de söz sahibi yapın

* Sağlıkta şiddete son verin

* Sırf bu hastanede olduğumuz için oluşan ekonomik kayıplarımızı telafi edin

* Performans ödemelerimiz için hastanemizin kâr etmesini beklemeyin

* Sabit ödemelerimizi hastane bütçesinden merkezi bütçeye aktarın

Açıklama, şu ifadelerle son buldu: “Bizler tükendik; Bizler ölmeden hastalara daha iyi hizmet vermemiz, bu savaşı kazanmamız için bu çağrımız ve çığlığımıza ses verin, destek verin.”

Öte yandan İstanbul Tabip Odası da sosyal medya hesabından açıklamayı paylaşarak “#camvesakuratukendi Bu sese kulak verin, tükeniyoruz” ifadelerini kullandı.