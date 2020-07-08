Aşılanmanın yaşı olmaz

Covid-19 pandemisinde aşıların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık… Çünkü aşısı olan bir hastalıkta pandemi olmuyor. Dolayısıyla aşılar herkes için hayati önem taşıyor. Prof. Dr. Osman Erk, yetişkinlerin de (özellikle kronik hastalıkları olanların) aşı yaptırmayı ihmal etmemeleri gerektiğini belirterek, bu konuda şunları söyledi.

BU HASTALIKLAR ÖNLENEBİLİR

Çocukluk çağı hastalığı olarak bilinen kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi hastalıklar yetişkinlerde daha ağır etkilere yol açabilir. Yine grip ve zatürre (pnömoni) özellikle 65 yaş üstü bireylerde ölüme neden olabilir. Her yıl tüm dünya ölçeğinde yüzbinlerce kişi çoğu 65 yaş ve üzeri olmak üzere hepatit B, grip ve zatürre gibi aşı ile önlenebilir bulaşıcı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

KİMLER GRİP AŞISI YAPTIRMALI?

– 65 yaş üzeri tüm bireyler

– Astım ve KOAH hastaları

– Kalp yetersizliği, koroner damar hastalıkları olanlar

– Diyabet hastaları

– Kronik böbrek yetersizliği olanlar

– HIV (+) hastalar

– İmmün sistemi baskılayıcı ilaç kullananlar

– Bakım evi hastaları

– Hekim, hemşire, hasta bakıcılar

– Hamileler

KİMLER ZATÜRRE AŞISI YAPTIRMALI?

– 65 yaş üzeri tüm bireyler

– Astım ve KOAH hastaları

– Kalp hastaları

– Dalak yokluğu, orak hücreli anemi sorunlarında

– Siroz hastaları

– Sigara ve alkol kullananlar

– Kronik böbrek yetersizliği olanlar

– HIV (+) hastalar

– Kronik bakım hastaları

– Hematolojik kanser hastaları

– İmmünsüpresif ilaç kullananlar

– BOS kaçağı olanlar

TETANOS, DİFTERİ BOĞMACA AŞILARI

Tetanos, difteri ve boğmaca hastalıkları tüm dünya ölçeğinde yaygın hastalıklardır. Tetanos ve difteriye karşı bağışıklık zaman içinde azalır ve en çok 10 yıl sürer. Bu nedenle her 10 yılda bir bu aşıların tekrarlanması gerekir. Her yıl gelişmekte olan ülkelerde bir milyondan fazla tetanos vakası tespit edilmektedir ve tetanos erişkinlerde ölümcül bir hastalıktır. Ayrıca hem anne hem de yeni doğanda yüksek öldürücü etkiye sahiptir.

KIZAMIK, KABAKULAK KIZAKMIKÇIK AŞILARI

Bazı erişkinler bu viral hastalıklara karşı aşılanmamış veya çocukluk döneminde aşılandıkları halde yeterli antikor düzeyine sahip olmadıkları için hastalıklara açık olabilirler. Çocukluk ve gençlik dönemlerinde bu hastalık etkenleriyle karşılaşmamış olabilirler. Kızamık, kabakulak ve kızamıkçık erişkinlerde ağır seyretmektedir. Gebelik esnasındaki kızamıkçık enfeksiyonu çocuğa geçerek çeşitli doğumsal anomalilere yol açabilir.