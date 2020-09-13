Astım ve KOAH hastaları nelere dikkat etmeli?

Kronik solunum hastalıkları arasında yer alan astım ve KOAH hastalarının pandemi sürecinde daha dikkatli olmaları gerekiyor. Tüm dünyada kalp damar hastalıkları ve inmelerden sonra üçüncü ölüm nedeni olan KOAH, özellikle 40 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 10'unda görülüyor. Astım ise uzun süreli düzenli tedavi gerektiren, kronik ancak yönetilebilir bir hastalık. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım, bu hastaların pandemi sürecinde dikkat etmeleri gereken kuralları şöyle sıraladı…

TEDAVİ AKSATILMAMALI

Akciğer hastalığına neden olabilen ve tedavi edilmediğinde ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu gibi hastalıklara yol açabilen Covid-19, KOAH hastaları için büyük bir tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla hastalar, tedavilerini düzenli uygulamalı ve doktorlarının önermediği hiçbir ilacı kullanmamalı. Astım hastaları ise ataklarda nefes darlığı, öksürük, hırıltılı soluk alıp verme ve göğüste baskı hissi gibi yakınmalar yaşar. Atakların sık tekrarlaması hastaların akciğer kapasitesinde azalma olmasına ve akciğerlerin erken yaşlanmasına neden olur. Bu nedenle hastaların ilaçlarını aksatmadan düzenli olarak almaları atakları en aza indirecektir.

NELER YAPILMALI?

Salgın dönemlerinde astım ve KOAH hastalarının mümkün olduğunca evlerinde kalmaları, sosyal izolasyona uymaları gerekir. İşte tavsiyeler:

– İlaçlar doktorlarının önerdiği şekilde düzenli kullanılmalı.

– Hastalar astım kontrolünde bir bozulma veya KOAH yakınmalarında bir artış hissederse mutlaka doktorlarıyla veya Sağlık Bakanlığı'nın ilettiği sağlık iletişim hatlarıyla irtibata geçmeli.

– Hastaneye gidilmesi gerekiyorsa mutlaka maske takılmalı. Hastaneye yalnız gidemeyen kişiler tek refakatçiyle gitmeli.

– Hastaneye tam randevu saatinde gidilip, bekleme odasında çok fazla vakit geçirilmemeli.

– El hijyeni çok önemli. Çantada el dezenfektanı taşınmalı. Su ve sabunla yıkama imkanının olmadığı durumlarda eller yüzde 70-80 alkol içeren materyallerle temizlenmeli.

– Mümkün olduğunca tırabzanlara, hastanedeki koltuk ve sandalyelere dokunulmamalı.

– Kıyafetler mutlaka yüksek derecede en az 25 dakika yıkanmalı.

– Eve misafir kabul edilmemeli. Ev ortamı düzenli olarak havalandırılmalı.

– Eğer çevrelerinde ateşli, öksüren bir erişkin ya da çocuk varsa onlardan uzak durulmalı.