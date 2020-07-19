Bağışıklığı güçlendiren 4 sağlıklı yağ

Pandemiyi sağlıklı ve zinde biçimde geçirebilmemizin ön koşulu vitamin ve mineral ağırlıklı dengeli beslenmektir. Bu sayede bağışıklık sistemimiz güçleneceği gibi vücut ağırlığımızdaki istenmeyen değişikliklerin önüne geçmiş oluruz. ‘Yeterli düzeyde vitamin ile mineralleri sebze, meyve ve tohum yağlarıyla sağlayabiliriz. Özellikle keten tohumu yağı, çörek otu yağı, sakız kabağı çekirdeği yağı ve buğday ruşeymi yağı bu bağlamda oldukça faydalıdır' diyen Taşgın, bu yağların faydalarını şöyle sıraladı:

KETEN TOHUMU YAĞI

Bilimsel araştırmalar Omega-3'ün en zengin kaynağının, keten tohumu yağı olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle enfeksiyon hastalıklarından korunmada ve hastalığı hafif atlamada, bağışıklık sisteminin güçlü olması önemlidir. Omega-3 bileşeninde yer alan yağ asitlerinin bağışıklığı düzenleyici ve kuvvetlendirici etkisi olduğu ortaya konmuştur. Günde 1-2 damla suya damlatılarak tüketilebilir.

ÇÖREK OTU YAĞI

Akciğer fonksiyonlarını iyileştiren astımlı hastalarda öksürük ataklarını azaltan, bağışık sistemini güçlendiren çörek otu yağı, üst solunum yolu hastalıklarının tedavisinde oldukça etkindir. Günde ortalama 2 gram civarında öğütülmüş çörek otu yağı kullanımı faydalıdır. Bu yağ yoğurda karıştırılarak da tüketilebilir.

SAKIZ KABAĞI ÇEKİRDEĞİ

Cilt problemlerinden sindirim sistemine kadar birçok faydası bulunan sakız kabağı çekirdeği yağı içeriğindeki Omega 3 ve Omega 6 bileşenleri sayesinde bağışıklık sistemimizi de güçlendirmekte, başta enfeksiyon hastalıkları olmak üzere tüm hastalıklara karşı kuvvetli bir koruma kalkanı oluşturmaktadır. Sakız kabağı çekirdeği yağı gün içerisinde bir tatlı kaşığı sade olarak tüketilebileceği gibi yoğurt ve benzeri besinlerle karıştırılarak da tüketilebilir.

BUĞDAY RUŞEYMİ YAĞI

Buğdayın en üst kısmında bulunan, buğdayın büyüyüp çoğalmasını sağlayan kısım ruşeymdir. Buğdayın hammaddesi olan ruşeymin içeriğinde protein, magnezyum ve mineraller bulunmaktadır. İçeriğindeki protein, magnezyum ve mineraller sayesinde daha enerjik olmamızı sağlamakta olan ruşeym bağışıklık sistemimizi de güçlendirdiğinden, başta enfeksiyon hastalıkları olmak üzere tüm hastalıklara karşı yakalanma riskimizi asgari düzeye indirdiği gibi tedavi süreçlerini de olabildiğince hızlandırmaktadır. Ruşeym, yoğurt veya sütün içerisine 1 tatlı kaşığı katılarak tüketilebilir. Ayrıca hamurlara da katılarak sağlıklı kurabiye ve ekmek yapımında kullanılabilir.