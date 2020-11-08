Hamileler virüse karşı nelere dikkat etmeli?

Gebelikte bağışıklık sisteminde oluşan değişiklikler anne adayını virüs enfeksiyonlarına karşı daha yatkın hale getirebilir. Basit grip (influenza) enfeksiyonu bile hamilelerde daha ağır seyredebilir. Yeni tip coronavirüs enfeksiyonu dünyada ilk kez görüldüğü için eldeki veriler de çok kısıtlı… Bu nedenle anne adaylarının Covid-19'a karşı tedbiri elden bırakmaması gerektiğini belirten Op. Dr. Balkay, bu konuda merak edilen noktaları şöyle anlattı.

NASIL KORUNABİLİRLER?

Gebelerde alınacak tedbirler toplumun diğer bireylerinin alması gereken tedbirlerle aynıdır. Eller su ve sabunla 20 saniye süresince sık sık yıkanmalıdır. Sosyal mesafe mutlaka korunmalıdır. Gebeler mümkün olduğunca dışarı çıkmamalı, eve ziyaretçi kabul edilmemelidir. Evden çıkıldığında ise mutlaka koruyucu maske takılmalı, kalabalık ortama girilmemeli, diğer kişilerle arada en az 1 metre sosyal mesafe bırakılmalıdır. Günlük en az 8 saatlik uyku, dengeli ve sağlıklı beslenme önemlidir.

BU BELİRTİLER VARSA…

Hafif veya orta şiddette nezle/grip benzeri bulgular olabilir. Sadece bu bulgular varsa 14 gün süreyle evde izole kalıp, dışarı çıkılmamalıdır. Eğer yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, kas ağrısı gibi bulgular varsa koruyucu maske takılarak hastaneye başvurulmalıdır. İlgili bölüm muayenesi sonucu coronavirüs enfeksiyonu şüphesi varsa test yapılıp, hekim gerekli görürse düşük doz bilgisayarlı tomografi çekilebilir. Düşük doz tomografinin bebeğe bir zararı yoktur. Sonuca göre tedavi planlanır.

VİRÜS BEBEĞE BULAŞIR MI?

Bu konuda ne yazık ki yeterli veri yoktur. Gebeliğin erken döneminde geçirilen coronavirüsün bebeğin organ gelişimini nasıl etkilediği bilinmemektedir. Gebeliğin geç dönemindeyse bebeğe geçtiğine dair henüz kanıt yoktur. Dolayısıyla gebeler bu enfeksiyona yakalanmamak için tedbirlere dikkatle uymalıdır. Dünyada görülen olgulara ve yapılan çalışmalara göre doğum şeklini etkilemez. Ancak annede genel durumunu bozan ciddi enfeksiyon varlığında sezaryen doğum düşünülebilir.

COVİD'Lİ ANNE EMZİREBİLİR Mİ?

Mevcut bilgiler coronavirüsün anne sütüne geçmediğini göstermektedir. Solunum veya temas yoluyla ilgili gerekli tedbirler alındıktan sonra anne bebeğini emzirebilir. Yani anne koruyucu maske takmalı ve emzirme öncesi mutlaka ellerini yıkamalıdır. Anne bebekle aynı odada kalıyorsa arada en az 1 metre mesafe bırakılmalıdır.