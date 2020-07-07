Kanser hastaları pandemide nelere dikkat etmeli?

Tüm dünyayı tehdit eden virüs; ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi uygulanan bağışıklık sistemi baskılanmış olan kanser hastalarında daha ağır seyredebilir ve hayati tehlikeye neden olabilir. Peki hastalar nelere dikkat etmeli? Dr. Ayşe Okumuş, bu soruyu şöyle yanıtladı…

TEDAVİNİZİ ERTELEMEYİN

COVID-19'un en sık klinik bulgusu ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı olması nedeniyle akciğer kanseri tanısı almış hastaların daha fazla yakından takip edilmesi gerekmektedir. Çünkü COVID-19 ile akciğer kanseri kliniğinin benzerliği enfeksiyonun gözden kaçmasına neden olabilir, bu nedenle dikkatli olunması gerekir. Öte yandan pandemi hiçbir kanser tedavisinin başlamasına ve devamına engel değildir… Pandeminin ne kadar süreceği öngörülemediği için hiçbir onkolojik tedavi ertelenmemelidir.

KALABALIKTAN UZAK DURUN

Kanser hastalarının bu dönemde virüse yakalanmamak için herkesten daha fazla korunmaları şarttır. Dolayısıyla dikkat etmeleri gereken noktalar şöyle sıralanabilir:

1 – Özellikle bir yüzeyle temas sonrası ellerinizi sık sık 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayın. Su ve sabun yoksa el dezenfektanı veya kolonya kullanabilirsiniz.

2 – Enfeksiyondan korunmada hijyen çok önemli olduğu için havlu, bardak gibi eşyaların kişiye özgü kullanıma dikkat edin.

3 – Mutlaka maske takın. Yakın temastan kaçının. Kalabalık ortamlarda bulunmayın, mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmeyin.

SAKIN UYKUSUZ KALMAYIN

4 – Virüs damlacık yoluyla bulaştığı için öksüren, hapşıran kişilerden uzak durun, bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırın.

5 – Kapalı ortamlarda bulunmamaya gayret edin.

6 – Uyku bağışıklık sistemimiz için çok önemlidir. Bu nedenle düzenli uyumaya özen gösterin.

SU İÇMEYİ UNUTMAYIN

7- Egzersiz stres hormonlarının salınımını azaltarak bağışıklık sistemimizin güçlenmesine yarar. Düzenli egzersiz yapmaya özen gösterin.

8 – Bol miktarda su tüketmeye gayret edin. Su, toksinlerin vücuttan atılmasına fayda sağlar.

9 – Kilo kontrolü önemlidir. Kemoterapi uygulamalarının yan etkisi olan mide bulantısı nedeniyle kilo kaybedebilirsiniz. Bunu engellemek için doktorunuzun önereceği bulantı önleyici ilaçların yanı sıra az porsiyonlarla sık beslenin.

10 – Acil olmayan durumlarda ve tedavi programınız dışında hastanelere gitmeyin, gitmenizi gerektiren durumlarda mutlaka maske kullanın.