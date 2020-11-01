Kanser tedavisi gören kadınlara ‘Peruk’ morali

6 yıl önce kurulan Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği, meme kanseri başta olmak üzere tüm kadın kanserleri konusunda toplumu bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra hastalara destek de sağlıyor. Derneğin Başkanı Arzu Karataş ile hem kadın kanserleri, hem de projeleriyle ilgili konuştuk. İşte sorularım ve Karataş'ın yanıtları…

■ Derneğinizin kuruluş öyküsünden bahseder misiniz?

Kimimiz kadın kanserleriyle tanıştık, kimimiz ailesinden birinin kanserle mücadelesine tanık oldu. Ancak bize ‘hadi kuralım' artık dedirten; belki de benim meme kanseri tanısı almam oldu. Bir grup arkadaştık ve tedavi sürecim de onların ilgisiyle geçti.

■ Ne gibi hedefleriniz var?

Öncelikle meme ve kadın kanserleri hakkında farkındalığı artırmak istiyoruz. İkinci hedefimiz ise maddi gücü yetersiz kadınların tedavisini üstlenmek.

GÖNÜLLÜ PSİKOLOG DESTEĞİ

■ Pandemi süreci çalışmalarınızı nasıl etkiledi?

Pandemi herkesin hayatında radikal değişikliklere yol açtı. Biz de bu değişimlere ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bir araya gelmek, deneyim paylaşmak vazgeçilmez bir durum. Online ortamlarda kadınlarla buluşuyoruz; bu buluşmalara katılan hocalarımız kadın kanserleriyle ilgili önemli bilgiler aktarıyor. Pandemi nedeniyle maske sıkıntısı çekenlere binlerce maske, dezenfektan gönderdik. Virüs riski nedeniyle evinden çıkamayan ya da tedaviye erişemeyen hastalara yönelik “Pinkline” adını verdiğimiz bir proje başlattık. Gönüllü psikolog ve diyetisyenlerimiz, talep eden hastalarımızla, kendi sorunları hakkında görüşme yapıyor. Bu onları çok mutlu ediyor.

SAÇ O KADAR ÖNEMLİ Kİ…

■ Peruk bağışı projeniz de dikkat çekici… Saçlarının dökülmesi bir kadını nasıl etkiler?

Hasta olduğunu her aynaya baktığında hissettiği andır saç dökülmesi. Yıllardır alıştığı saçları ve kaşları olmayınca kendi görünümüne yabancılaşır çoğu zaman. Aynadaki görüntü, sen hastasın der! Saçının olmaması nedeniyle çevrenin bazen acıma bazen üzüntü dolu bakışlarıyla karşılaşır. Kendi hastalık hikayemde de bu böyleydi. 3 gün evden çıkmadım kimse beni görmesin diye. Yani kısacası bir kadının en büyük aksesuarının saçları ve kaşları olduğunu anladım.

PERUĞUN ŞEKLİ DE ÖNEMLİ

■ Perukların özellikleri nelerdir?

Peruklarımız doğal saçtan, ayarlı ve medikal fileli, yani sağlıklı. Ama peruktaki saç şekli de önemli. Başvuru sırasında bazı bilgiler istiyoruz hastadan. Saç boyu rengi ve dalgasının nasıl olmasını istediklerini soruyoruz. Hastanın istediği gibi ya

da isteğine en yakınını temin etmeye çalışıyoruz.

SOSYAL MEDYADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

■ Kanser hastaları bu projeden nasıl yararlanabilir?

Bu ay sonuna kadar kadın kanseri olan hastalarımıza peruk bağışında bulunacağız. Peruklarda hassas bir dönem geçiren, onkolojik tedavi alan hastalar için doğal saç kullanıyoruz. Ayrıca korunaklı, ayarlı ve medikal file kullanılıyor. İnşallah gelecekte daha fazlasını yapabiliriz. Hastalar bize Instagram, web sayfası ve Facebook'tan ulaşabilirler.