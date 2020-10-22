Sağlık örgütlerinden ortak açıklama: Hastalanıyoruz, ölüyoruz!

Eskişehir' de sağlık örgütleri ortaklaşa yaptıkları basın açıklamasında her geçen gün artan vaka sayıları nedeniyle sağlık çalışanlarının da hasta olduğunu ve öldüklerini söylediler.

ÇALIŞMA KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLMELİ

Eskişehir-Kütahya-Bilecik Diş Hekimleri Oda Başkanı Cihat Arkan, Eskişehir-Bilecik Eczacı Oda Başkanı Metin Kamış, Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Başkanı Dr. Nesrin Ekici, Eskişehir-Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Kıvanç İnan ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Birtürk Özkavak ortak basın açıklaması yaptılar.

Çalışma koşullarının düzenlenmesi, iyileştirilmesini talep eden Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Başkanı Dr. Nesrin Ekici, “İl Sağlık Müdürlüğüyle görüşme talebimize cevap verilmemiştir. Her gün onlarca sağlık çalışanının Covid-19 (+) sonucunun pozitif olduğunu duyuyoruz. Bunların birçoğunun hastaneye yatarak tedavi olduğunu bilmekteyiz. Yetkililerden sağlık çalışanlarının kaçının covid-19 hastalığına yakalandığını, kaçının hastaneye yattığını, covid-19 testi yaptıran semptomu olan sağlık çalışanlarının test sonucu çıkıncaya kadar çalıştırılıp, çalıştırılmadığını, karantina ve izolasyon sürelerine uyulup, uyulmadığını bilmek istemekteyiz. Bunları bilelim ki sağlık meslek örgütleri olarak bizler meslektaşlarımıza destek olalım, sıkıntılarına ortak olalım ve gerektiğinde onları uyarabilelim” diye konuştu.

ESKİŞEHİR’DE VAKA SAYISI 500’E ÇIKTI

Sadece hastanede çalışan sağlık çalışanları değil muayenehanelerinde çalışan hekim, diş hekimi, veteriner hekim, serbest eczahane sahibi eczacılar ve çalışanları için pandemi riskleri açısından standartlar getirilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Ekici, “Pandeminin başlangıcında Eskişehir’de günlük 25-30 covid-19 vaka tesbit edillrken, Temmuz-Ağustos aylarında günlük vakalar 100' lere çıkmıştı. Bu günlerde duymaktayız ki vaka sayıları 500’lere çıkmıştır. Vaka sayılarındaki artmaların yaşandığı bu günlerde virüs yükünü azaltmak amacıyla özellikle covid servisleri, covid poliklinikleri, aile sağlığı merkezleri, filyasyon ekiplerinde mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesini ve dönüşümlü çalışmaya geçmeyi talep etmekteyiz. Üniversitelerin açılmasının da gündeme geldiği bu günlerde 3 üniversitenin olduğu ilimizde dışarıdan gelen vakalarla birlikte pandeminin seyri ilimiz için çok vahim bir duruma gelecektir. İlköğretim ve orta öğretimde yüz yüze eğitim başladıktan sonra pandemi risk değerlendirmesi ve bulaş oranının artıp artmadığı belirlenmiş midir? Milli Eğitim çalışanları, öğretmen, öğrenci ve velilerin riskleri nedir? Açıklanması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

EYLÜL-EKİM AYINDA YAPILMASI GEREKEN GRİP AŞISI HALEN YOK!

Bu yıl grip aşısının çok yaygın yapılması ve kamusal bir sorumlulukla ücretsiz temininin üstlenilmesinin önemli olduğunu sözlerine ekleyen Ekici şunları söyledi:

“Dünya Sağlık Örgütü’nün aldığı tavsiye kararı üzere grip aşısı yapılmış kişilerde Covid-19 mortalitesinin azaldığına dair öncül çalışmalarının mevcut olduğu dikkate alınarak aşının özellikle risk gruplarına olmak üzere yeterince temin edilmesi gerekliliği sağlık örgütlerince defalarca hatırlatılmasına ve grip aşısının da özellikle Eylül-Ekim aylarında yapılması gerekmesine rağmen ekim ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde hala aşı, bakanlık tarafından belirlenen 1.derece yüksek risk grubunun dışındaki riskli ve sağlıklı kişilere uygulanamamaktadır. Ayrıca 80 milyon vatandaşımız olmasına rağmen alınan aşı dozunun yetersizliği ortadadır. Bakanlığın belirlediği 1. risk grubunun hangi hastalıkları içerdiği, kimleri kapsadığı bilinmemektedir. Grip aşısının uygulanmasındaki bu karmaşa hem vatandaşı hastalıklar açısından riske açık hale getirmekte, aynı zaman da da eczacılar ve aile hekimlerini vatandaşla karşı karşıya getirmektedir. Eczanelerde ve ASM’de uzun aşı liste ve kuyrukları yaratarak tartışma ve şiddet ortamı yaratmaktadır. Grip aşısının ilimizde ne zaman ve nasıl uygulanacağının açıklanmasını istemekteyiz.

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