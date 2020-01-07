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Sağlık profesyonelleri için ‘Damar’ kitabı çıktı

Tecrübeli hekimlerin ve yaklaşık dört yıllık sürecin emeği olan “Damar” kitabı, Op. Dr. Adil Polat, Prof. Dr. H. Tankut Akay, Prof. Dr. Cengiz Köksal ve Prof. Dr. Kürşat Bozkurt editörlüğünde yayınlandı. Ülkemizde damar hastalıkları tedavisi konusunda yazılmış en kapsamlı içeriğe sahip bu kitap aynı zamanda orijinal çizimleri ve video yönlendirmeleri ile de dikkat çekiyor.

13:00 -
Haberler Sağlık
Sağlık profesyonelleri için ‘Damar’ kitabı çıktı

Alanında uzman 119 yazar tarafından yazılmış olan Damar kitabı, ele aldığı 81 konuyu detaylı bir şekilde sunarken görselliği ile de ön plana çıkıyor. Kitapta yer alan fotoğrafların tamamına yakını orijinal, resim ve şekiller ise profesyonel tıbbi ressamlar tarafından kâğıda geçirildi.

Alanda önemli ameliyatların videoları da kitap aracılığı ile izlenebiliyor

Kitap ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme süreçleri, makale yazımı ve bilgi değerlendirme süreci, yardımcı dolaşım destek sistemlerinin damar komplikasyonlarının anlatılması gibi içerikleri ile yurt dışındaki benzerlerinden ayrılıyor. Pulmoner Endarterektomi ve Eversiyon Karotis Endarterektomi gibi bazı önemli ameliyatların videoları da kitabın içeriğinde yer alıyor.

Sağlık
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