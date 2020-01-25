Sağlık uzmanından Elazığ uyarısı: Yalnız gezmeyin

Mehmet ANDAÇ – Evren Demirdaş / SÖZCÜ

Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor. Evlerine giremeyen ve enkaz altında kalan vatandaşlar için ise havaların soğuk olması hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, Elazığ ve Malatya çevresinde hava sıcaklığı geceleri yer yer eksi 13 dereceye düşecek. Önümüzdeki iki gün boyunca soğuk hava etkisini sürdürecek.

“ENKAZ ALTINDAKİ İNSANLAR OLUMSUZ ETKİLENECEK”

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Akdur, soğuk havaların oluşturabileceği olumsuzlukları ve alınması gereken önlemleri SÖZCÜ’ye anlattı.

Hipotermi’nin sonuçlarına değinen Akdur, şöyle konuştu:

* Hipotermi soğuğun akut etkisi olarak tanımlanabilir.

* Hipotermi'nin çok geniş bir etki alanı var.

* Özellikle bu bölgede etkilenecek olan kesim, çadırda olan, battaniyenin altında olan insanlardan ziyade enkaz altındaki insanlar olumsuz etkilenecek.

* Hipotermi dediğimiz andan itibaren çok basit şuur bulanıklığından, komaya kadar giden bir tabloya sebep olur.

* Metabolik olarak kalbini çok yavaşlatabilir.

* Birçok durum söz konusu. Organ yetmezliğine kadar götürebilir hastayı.

“BİR ARADA OLSUNLAR, YALNIZ KESİNLİKLE OLMASINLAR.”

Hipotermi'nin tedavisi ve önlem amaçlı yapılması gerekler hakkında bilgilendirmelerde bulunan Akdur, şunları söyledi:

* Tedavi konusuna gelirsek eğer, çok profesyonel bir yaklaşım gerektirir.

* Ekiplerin o bölgede olduğunu öğrendik. İşlerini gayet iyi yapacaklarına eminiz.

* En azından yapılabilecek şey hastayı sıcak tutmak.

* Bilinci açık değilse ağızdan hiçbir şey verilmemesi gerek.

* Onun dışında battaniye ile ya da ısıtabileceğiniz herhangi bir şey ile kesinlikle hasta sıcak tutulması lazım.

* Ayrıca serum ısıtılıp verilebilir. Hastanın şuuruna göre farklı işlemler mevcut.

* Yapılacak tedbirler konusuna gelirsek, fiziki tedbirler mevcut. Sıcak şeyler içsinler.

* Bir arada olsunlar. Yalnız kesinlikle olmasınlar.

* Önemli olan sıcak kalmak. Birçok yöntem mevcut.