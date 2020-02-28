‘Sakar çocuk sendromu’ nedir?

“Çocukların oturma, ayakta durma, yürüme ve konuşma yeteneğini geliştirme yaşları normalde öngörülebilirdir. Eğer bu yetenekleri geliştirme süreçlerindeki gecikmeler varsa, bu Gelişimsel koordinasyon bozukluğundan (GKB) kaynaklanıyor olabilir.” şeklinde konuşan Çocuk Nöroloji Uzmanı – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doç. Dr. Ebru Kolsal, ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu:

Gelişimsel koordinasyon bozukluğu, zihinsel talimatlar ile vücudun bu talimatları yerine getirebilme yeteneği arasındaki koordinasyon eksikliği durumudur. Beyin yapılması gerekenin farkındadır, ancak vücut beynin talimatlarını takip edemez. Koşma, zıplama, yazma gibi çoğu insanın rahatlıkla yerine getirdiği birçok işlevin yerine getirilmesinde aynı sorun ortaya çıkar.

Gelişimsel koordinasyon bozukluğu olan insanlar genellikle normal zekaya sahiptir. Bu sebeple, GKB'ye çoğunlukla “sakar çocuk sendromu” da denir. Çünkü çocuklar sadece temel görevlerini yerine getiremezler. Bu durum genellikle çocukluk çağı rahatsızlığı olarak kabul edilebilir, ancak GKB’nin etkileri yetişkinlikte de devam edebilir.

BELİRTİLERİ NELEDİR?

GKB belirtileri doğumdan hemen sonra ortaya çıkmaya başlar. GKB'si olan bir bebek meme emmeyi ve sütü yutmayı öğrenmekte zorlanabilirler. İlerleyen dönemlerde çocuk emeklemeyi, ayakta durmayı, yürümeyi ve konuşmayı öğrenmekte zorlanabilir. Tüm bu gelişmelerdeki hız akranlarına göre yavaş ilerleyebilir.

Çocuk okula başlayınca, bu gecikmelerin belirtileri daha belirgin hale gelebilir. GKB'nin en yaygın belirtileri arasında yürüyüş bozukluğu, merdiven inip çıkmakta zorluk, nesneleri kavrayıp tutamama, ayakkabı bağlama, elbise giyme ve diğer kişisel bakım faaliyetlerinde zorluk, yazma, renklendirme ve makas kullanma gibi okul etkinliklerini gerçekleştirmede zorluk olarak sayılabilir.

GKB’li çocuklar bilinçli hale geldiğinde sosyal ve bedensel aktivitelerden kaçınabilir. Bu durumda hareket kısıtlılığı kas zayıflığına ve kilo alımına neden olabilir.

GKB'nin teşhisi zordur, bu noktada ailelere ve öğretmenlere çok önemli bir görev düşüyor. Çocukların gelişimlerini takip ederek gelişimsel koordinasyon bozukluğunu erken dönemde teşhis edebilirler.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Gelişimsel koordinasyon bozukluğunun nedenleri tam olarak bilinmemektedir, ancak araştırmalar beyin gelişimindeki gecikmenin bir sonucu olduğunu olabileceğini ortaya koymaktadır. Genellikle bozukluğu açıklayabilecek başka tıbbi sorun yoktur. Bazı durumlarda gelişimsel koordinasyon bozukluğu, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu veya zihinsel engellere neden olan bozukluklar gibi diğer bozukluklarla da ortaya çıkabilir.

TEDAVİSİ VAR MI?

Gelişimsel koordinasyon bozukluğu uyum sağlamaya yardımcı olacak uzun süreli bir eğitim programı, fizik tedavi, konuşma terapisi, mesleki terapi ve sosyal beceri eğitimi ile tedavi edilir.

Gelişimsel koordinasyonu bozukluğunun üstesinden gelmek için sosyal katılımın ve aktif hayatın sürdürülmesi çok önemlidir. Yüzme veya bisiklete binme gibi bireysel sporlar, motor becerilerini geliştirmek için takım sporlarından daha iyi fırsatlar sunabilir.

Bedeni ve beyni birlikte çalışacak şekilde eğitmek ve şişmanlık riskini azaltmak için düzenli egzersiz yapmak çok önemlidir. Terapi uzmanı desteği günlük aktivitelerde ustalaşmaya yardımcı olabilir.

Gelişimsel koordinasyon bozukluğu aileler ve uzmanların düzenli takibi ile yaşam kalitesinin artmasını sağlayacak seviyelere getirilebiliyor.