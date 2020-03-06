Sakarya’daki hastanın Koronavirüs sonuçları negatif çıktı

Negatif basınçlı sedye ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevki yapılan hastanın test sonuçlarının negatif çıktığını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

‘HASTAMIZ TABURCU EDİLMİŞTİR’

Sakarya’da hastaya ilişkin çekilen video’nun ‘şüphe durumunda alınmış tedbirin ciddiyetini gösterdiğini’ ifade eden Koca, “Videoyu çekip yayanların sandığının aksine hastanın test sonuçları negatiftir. Umre dönüşü izole edilen vatandaşımız Koronavirüs hastası değildir. Hastamız taburcu edilmiştir. Kaygıya gerek yok.” açıklamalarını yaptı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüsü nedeniyle bugüne kadar 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 100 binden fazla kişi ise karantina altına alındı.

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