Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sakarya’daki hastanın Koronavirüs sonuçları negatif çıktı

Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde umre dönüşü öksürük şikayeti artan hasta, Koronavirüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanın test sonuçlarının negatif çıktığını ve Koronavirüs hastası olmadığını duyurdu.

Sözcü İstanbul
17:31 -
Haberler Sağlık
Sakarya’daki hastanın Koronavirüs sonuçları negatif çıktı

Negatif basınçlı sedye ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevki yapılan hastanın test sonuçlarının negatif çıktığını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

‘HASTAMIZ TABURCU EDİLMİŞTİR’

Sakarya’da hastaya ilişkin çekilen video’nun ‘şüphe durumunda alınmış tedbirin ciddiyetini gösterdiğini’ ifade eden Koca, “Videoyu çekip yayanların sandığının aksine hastanın test sonuçları negatiftir. Umre dönüşü izole edilen vatandaşımız Koronavirüs hastası değildir. Hastamız taburcu edilmiştir. Kaygıya gerek yok.” açıklamalarını yaptı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüsü nedeniyle bugüne kadar 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 100 binden fazla kişi ise karantina altına alındı.

İLGİLİ HABERCorona virüsü belirtileri neler? Corona virüsü nasıl bulaşır?Corona virüsü belirtileri neler? Corona virüsü nasıl bulaşır? İLGİLİ HABERİstanbul'da corona virüsü var mı? İmamoğlu açıkladı...İstanbul'da corona virüsü var mı? İmamoğlu açıkladı...
Çin deprem Dünya istanbul Sağlık Sağlık Bakanı Sakarya Sakarya üniversitesi sosyal medya söz Türkiye umre
Son güncelleme: 17:34 06.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more