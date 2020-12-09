Salgından kurtulmanın tek yolu aşılanma

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gaye Usluer, coronavirüs aşılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Usluer, aşı reddini körükleyen kesime itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Salgından kurtulmanın tek yolunun aşılanma olduğunu belirten Usluer şöyle dedi: “Aşı konusundaki tartışmalarda, birçok kişi canının istediği gibi konuşmaya başlıyor. Alman aşısı gelirse aşılanırım, Çin aşısı gelirse aşılanmam tarzında. Şu anda dünyada, ülkelerde en korkulan husus aşı reddinin yaygınlaşması. Hiçbir aşı yüzde 100 güvenilir, yüzde 100 etkin değildir. Ancak bir salgını kontrol altına almanın tek yolu, toplumun aşılanmasıdır. Coronavirüs için toplumun en az yüzde 60- 70'inin aşılanması sağlanmalıdır ki salgını önleyebilelim.”