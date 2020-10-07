Samsun’da vaka sayısı bayram öncesine döndü

Vaka artış ve azalış grafiğinin tamamen kişilerin kurallara uyum düzeyine bağlı olarak değişiklik gösterdiğini açıklayan İl Müdürü Oruç, bu olumlu tablonun korumasının özellikle kış ve mevsimsel grip dönemi öncesinde çok önemli hale geldiğini dile getirdi. Vatandaşlardan kurallara uymaya devam etmelerini isteyen Oruç, 25 olan filyasyon ekip sayısını da 188 çıkardıklarını belirtti.

1 KİŞİ ORTALAMA 3 KİŞİYE BULUŞTIRIYOR

Kentte vaka sayısının gerilemesine rağmen virüsün bulaştırıcı gücünün devam ettiğini söyleyen Oruç şunları söyledi:

“*Her pozitif vaka halen ortalama 3,3 kişiye hastalığı bulaştırdığı görülüyor. Vaka sayısının artmaması için kaynak ile bulaşan kişi arasındaki bağı kesmek amacıyla filyasyon ekiplerinin büyük çaba gösteriyor. Valiliğimizin koordinasyonunda yürütülen denetimler ve Sağlık İl Müdürlüğü filyasyon ekiplerimizin etkin çalışmasıyla vaka sayılarımızda il bazında yüzde 30 oranında bir düşüş olduğunu görüyoruz.

*Şu an itibariyle bayram öncesi rakamlara geri döndüğümüzü ve her geçen gün vaka sayılarımızın daha da azaldığını söyleyebiliriz. Sağlık Bakanlığımız tarafından yakinen takip edilen aşı çalışmalarının olgunlaşmasıyla birlikte artık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın da ifade ettiği gibi tünelin ucu göründü. Önümüzdeki günlerde başlayacak mevsimsel gribe karşı önlemlerimizi alıp, maske ve sosyal mesafeyle kendimizi, ailemizi ve çevremizdekileri korumaya alalım. Virüsü ancak hep beraber yürüteceğimiz ortak mücadeleyle bitirebiliriz”.