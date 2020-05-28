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Sancaktepe Acil Durum Hastanesi hizmete açılıyor

İstanbul’da salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere inşa edilen 1008 yatak kapasiteli Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, 29 Mayıs Cuma (yarın) günü saat 15:00’te Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılıyor.

Sözcü İstanbul
15:06 -
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Sancaktepe Acil Durum Hastanesi hizmete açılıyor

İstanbul'da salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere inşa edilen hastanenin sağlık turizmine de hizmet vereceği belirtilirken, Covid-19 pandemisi sürecinde acil durum hastanelerinin hizmete girmesiyle, diğer hastanelerin normalleşme sürecinin de hızlanacağı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, toplam 125 bin metrekare alana ve 75 bin metrekare kapalı alana sahip olan hastanenin depreme dayanıklı olarak inşa edildiği belirtilerek, “Hastane olası bir depremde zarar görmeyecek ve deprem sonrasında yaralıların tedavisinde etkin rol oynayabilecek” denildi.

432'si yoğun bakım olmak üzere toplam 1008 yatak kapasitesine sahip hastanede, gerektiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek. Hastane, 16 ameliyathane ve son teknoloji ürünü tıbbi donanım ile hizmet verecek.

COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hastaneye verilmişti.

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Son güncelleme: 15:14 28.05.2020
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