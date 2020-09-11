Sapanca’da Asya kaplan sivrisineği paniği

Sapanca Kırkpınar Mahallesi'nde geçen yıl ortaya çıkan ve vatandaşları endişelendiren Asya kaplan sivrisineği, bu yıl yeniden görüldü. Isırığı büyük yaralara neden olan sinek, vatandaşları korkutuyor.

GÖZLE GÖRÜLMEYEN BİR BÖCEK TÜRÜ

Kırkpınar Soğuksu Mahallesi Muhtarı Ali Pir, sinekle mücadele için ilaçlama yapıldığını belirterek şunları söyledi:

“Gözle görülmeyen bir böcek türü fakat sürekli ilaçlama yapılıyor. Hatta üç araçla birlikte ilaçlama yapılıyor. Ancak yeşilliklerin içinde olduğu için sürekli ilaçlamaya rağmen bu yıl biraz daha artış gösterdi. Bazı vatandaşlarımız psikolojik olarak da etkileniyor. Isırdığı yer baloncuk gibi şişiriyor, 30 dakika sonra kayboluyor”.

Sineğin geçen yıl ortaya çıktığını ve her yerde olduğunu belirten Mustafa Çelebi, ilaçlamanın etkisi olmadığını ve sineğin sadece ısırdığı zaman fark edilebildiğini söyledi. (DHA)