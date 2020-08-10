Şarbon paniği… Ekipler harekete geçti

Samsun’un Canik ilçesine bağlı Gölalan Mahallesi’nde ikamet eden Safiye Y.’ye 6 Ağustos'ta gittiği bir özel hastanede şarbondan şüphelenildiği bildirildi.

Safiye Y’nin kurbanlık bir hayvan kestiğini söylemesi üzerine ekipler tarafından şüpheli hayvan etinden numune alındı. 7 Ağustos'ta çıkan laboratuvar sonucu şarbon pozitif olarak bildirildi.

İMHA EDİLDİ

Samsun İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü aşılama ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

* İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Canik ve Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Tarım Müdürlüklerince kesilen hayvanın etlerine ve temasta buluulan tüm malzemelere el konulmuş ve imha edilmiştir.

* Temasta bulunan kişilere şarbon hastalığı hakkında bilgi verilmiş, gerekli dezenfeksiyon yapılmıştır.

AŞILAMA BAŞLADI

* Havza ilçesi Çayırözü Mahallesi için 1000 sığır dozu, Canik ilçesi Gölalan Mahallesi için 300 sığır dozu ve 300 koyun dozu şarbon aşısı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden istenmiştir.

* İl Müdürlüğümüzde bulunan şarbon aşısı ile aşılama çalışmalarına 8 Ağustos tarihinde başlanmıştır. Aşılama ve bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir. (İHA)