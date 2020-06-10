‘Sedef Hasta Okulu’ canlı yayında: COVID 19 Pandemisinde hastalık süreci

Prof. Dr. Server Serdaroğlu moderatörlüğünde, herkese açık katılımla sedef hastalığına yönelik olarak gerçekleştirilecek ”Covid-19 Pandemi Döneminde Ne Yapmalıyız?” başlıklı Sedef Hasta Okulu, 10 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da https://www.kongretv.net/ adresinde canlı olarak yayınlanacak.

Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Server Serdaroğlu, halk arasında sedef hastalığı olarak bilinen psoriasis vulgarisin kronik bir bağışıklık sistemi hastalığı olduğunu belirterek, “Hastaların günlük yaşantısını oldukça olumsuz etkileyen bir hastalık olan sedef hastalığı genellikle keskin sınırlı üzeri sedef renginde kabuklar ile kaplı kırmızı yamalar ile kendini gösterir. En sık olarak diz ve dirsek gibi eklem yerlerinin üzerindeki deriyi, saçlı deriyi, avuç içi ve tabanları tutar.

Sedef hastalığı yalnızca bir deri rahatsızlığı değildir. Tüm vücudu etkileyen yangısal süreç nedeniyle damar sertleşmesi, kalp krizi, inme ve metabolik sendrom gibi hastalıklar sedef hastalarında daha çok görülmektedir. Sedef hastalığı eklem tutulumuna da yol açabilir. En sık elin küçük eklemleri ve bacakların büyük eklemleri tutulur; eklemde kalıcı hasar, şekil ve fonksiyon bozukluğu görülebilir. Tırnaklarda kırılma, renk değişiklikleri ve şekil bozukluğu da sedef hastalığı nedeniyle gözlenir.” dedi.

KİLOLU KİŞİLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

“Kadınları ve erkekleri eşit sıklıkla etkileyen sedef hastalığı çocuklarda da görülebilir.” diyen Serdaroğlu, “Aile bireylerinde sedef hastalığı olması kişinin sedef hastalığına yakalanma riskini arttırır. Sedef hastalığı kilolu bireylerde zayıf bireylere göre daha sık görülür. Ayrıca, hastalığın şiddeti de kilo ile doğru orantılıdır.

Sigara kullanımının sedef hastalığı üzerindeki olumsuz etkileri kanıtlanmıştır. Güneş ışınlarının hastalık üzerinde olumlu etkisi mevcuttur. Stres, sıkıntı ve üzüntü gibi durumlarda sedef hastalığı şiddetlenir.” diye belirtti.

HASTALIĞIN ŞİDDETİNE GÖRE TEDAVİYE KARAR VERİLMELİ

Sedef hastalığının tedavisinde ilk olarak steroid içeren kremler ve nemlendiriciler önerildiğini ifade eden Serdaroğlu, “Tedavinin yapı taşlarından biri de hayat tarzı değişiklikleri olup bunlar kilo kaybı, stresin azaltılması ve sigaranın bırakılmasıdır. Bu tedavilere rağmen şikayetleri devam eden ve yaygın sedefi olan hastalarda ışık tedavisi olarak da bilinen fototerapi önerilir. Bu tedavilere yanıt vermeyen hastalarda ise mutlaka bir merkezde takip edilmesi gereken immunosüpresif (bağışıklık baskılayıcı) tedaviler yapılmaktadır. Bu tedaviler kişiye ve hastalık şiddetine göre seçilmekte olup, mutlaka düzenli kontroller ile yapılmalıdır.” dedi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE SEDEF HASTALARI İÇİN ÖZEL YAYIN

Prof. Dr. Server Serdaroğlu, herkesi endişelendiren Covid 19 pandemi döneminde sedef hastalığı tedavilerinin nasıl yapılacağı ve kontrollerin nasıl olacağı hakkında bilgilendirilebilmemiz için bu toplantının düzenlendiğini ve tüm sedef hastalarının ve yakınlarının katılmasını beklediklerini belirtti.

Sedef Hasta Okulu'nda; Prof. Dr. Murat Borlu, Doç. Dr. Filiz Canpolat, Prof. Dr. Bilal Doğan, Prof. Dr. Burhan Engin, Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan ve Doç. Dr. Didem Didar Balcı sunumlarını gerçekleştirecek ve merak edilen soruları yanıtlayacaklar.