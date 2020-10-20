SES Şube Başkanı Özkavak: Sağlık emekçileri soluk alamaz duruma geldi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şube Başkanı Birtürk Özkavak, ülke olarak tarihin en ağır günlerinden geçildiğini hem salgının ulaştığı boyut hem de ekonomik çöküşün sağlık emekçilerini soluk alamaz duruma getirdiğini söyledi.

HER GÜN BİRKAÇ ARKADAŞIMIZ CORONAYA YAKALANIYOR

Normal ve bilimsel sözcüklerle anlattıkları taleplerini sağır sultanlara bile duyurduklarını ancak yöneticilere duyuramadıklarını ifade eden Özkavak, şöyle konuştu:

“Ülke olarak tarihinin en ağır günlerinden geçtiğimiz kuşku götürmez bir gerçek durumundadır. Hem salgının ulaştığı boyut hem ekonomik çöküş bizleri soluk alamaz duruma getirmiştir. İlimizdeki tablo da bunun dışında değildir. İlimizdeki sağlık emekçileri büyük bir vurdumduymazlığın ağır çalışma koşullarının mobbing uygulamalarının etkisiyle artık her gün daha çok corona virüsüne yakalanmaktadır. Artık neredeyse her gün birkaç arkadaşımızın hastalığa yakalandığı karantinaya alındığı haberleri almaktayız. Hekiminden hemşiresine, tıbbı sekreterine, psikologlardan laborantına değin bir çok meslek grubu mensubundan arkadaşımız Covid-19 nedeniyle tedavi görmekte, izleme alınmaktadır. Ancak tüm bunlara rağmen yöneticilerin vurdumduymazlığı devam etmekte gerekli tedbirlerin alınmayarak büyük ve kitlesel bir bulaşın önü açılmaktadır.”

DURUM VAHİMDİR

Yetkililere sorumluluklarını hatırlatarak derhal gerekli tedbirleri almaya sağlık emek ve meslek örgütleriyle gerçekleri paylaşmaya davet eden Özkavak, “Aldığımız duyumlar ilimizdeki bulaş durumunun olağanüstü arttığını her gün bir önceki sayıları aştığını göstermektedir. Durum vahimdir. Uyarıyoruz, halkın sağlığını ve sağlık emekçilerinin sağlığını bu kadar tehlikeye atmayın. Sağlık emekçileri büyük bir moralsizlik değerbilmezlik ve ekonomik sıkıntı altındadır. Hayat her geçen gün pahalılaşırken elektrik su doğalgaz gıda gibi tüm temel giderleri artarken gelirleri azalmaktadır. Dünyanın neredeyse tüm ülkelerinde sağlık emekçileri el üstünde tutulup sorunları çözülürken maddi olarak en üst düzeyde desteklenirken bizde tam tersine; ek ödemeleri kesilerek, kuşa çevrilerek, vergi kesintileri yapılarak düşürülmektedir. Bir taraftan kamuoyu önünde alkışlanan, tavandan ek ödemeler verileceği söylenen sağlık emekçileri gerçekte büyük bir adaletsiz ödeme sistemine ağır çalışma koşullarına mahkûm edilmektedir” ifadelerini kullandı.

İŞ BARIŞI BOZULMUŞTUR

Özkavak, hastanelerde performans ödemelerinin çok azaldığını, yıllık izin kullanan çalışanların ödemelerinin büyük ölçüde tırpanlandığını söyledi. Çalışanların isteklerine, branşlarına bakılmaksızın büyük bir keyfiyet içinde görevlendirildiklerini ve görev yerlerinde değişiklik yapıldığını belirten Özkavak, “İş barışı bozulmuştur. Sağlık emekçileri sahipsizdir” dedi.

ÇALIŞMA KOŞULLARI DÜZELTİLMELİ

Banka maaş promosyonlarının Ekim ayının sonlarına gelinmesine rağmen halen ödenmediğini sözlerine ekleyen Özkavak şunları söyledi:

“Birinci basamak kurumlarında durum farklı değildir. İş yükü artmıştır. Normalleşme söylemleriyle poliklinik sayıları giderek artmış, covidli izlemleri, yaşlı ve kronik hasta aşılama, diğer rutin aşılama ve bir çok rapor talepleriyle birlikte Aile Sağlığı Merkezi çalışanları soluk alamaz duruma gelmiştir. Bütün bu olumsuz tabloya artan şiddet vakalarını da eklediğimizde sağlık emekçilerinin içinde bulunduğu vahim tablo belki daha iyi görülür. Salgını yenmenin ilk yolu onla en önde mücadele eden sağlık emekçilerinin sorunlarını çözmekten taleplerini karşılamaktan geçer. Onların değerini bilmek saygı duymak mesleki bilgilerine önem vermekle olur. Mesele sadece maddi koşulların düzeltilmesi değil, kadirşinaslık, insana bilime değer verme meselesidir. Sağlık emekçileri ne yazık ki tarihlerinde hiç olmadığı kadar mutsuzdur.”