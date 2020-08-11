Pandeminin başladığı ilk günlerde bazı uzmanlar sıcak havaların virüsü öldüreceğini ileri sürdü. Ancak öyle olmadı… Yaz ayları, Covid-19 pandemisini, dünyanın hiçbir bölgesinde durduramadığı gibi Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede vaka sayılarında artışlar ortaya çıktı. Peki sıcaklar pandemiyi nasıl etkiliyor? İşte İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Neşet Köktürk yanıtı…

AVANTAJLARI

– Yazın dik gelen güneş ışınları D vitamini sentezini artırıp bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bunun da corona virüsüne karşı koruyucu etkisi var. Yapılan bilimsel çalışmalar, D vitamininin bu virüsten ölüm riskini azalttığını gösteriyor.

– Yazın insanlar açık havada daha fazla zaman geçiriyor. Açık havada kapalı ortamlara göre daha geniş alan olması, sosyal mesafenin korunmasını kolaylaştırıyor.

– Yazın havada dolaşan polenler virüs partiküllerini engelleyen filtre görevi yapıyor. Havadaki yüksek polen miktarının, en az ultraviyole ışını ve nem kadar virüs yayılımını yavaşlattığı düşünülüyor. Ayrıca polenler, alerjik bünyesi olmayan kişilerde bağışıklık sistemini aktive ediyor.

DEZAVANTAJLARI

Yaz mevsiminin salgın üzerindeki olumsuz etkilerinin de dikkate alınması gerekiyor.

– Örneğin, meltem rüzgarının virüs partiküllerini 6 metre uzağa taşıyabilmesi bir dezavantaj.

– İnsanlar sıcaktan kaçmak için klimalı ortamlarda kalabalıklar halinde bir araya gelebiliyor. Bu da bulaş açısından riskli.

– Yazın Covid-19 ile ilgili en önemli dezavatajlarından biri de insanların havanın bunaltıcı etkisi nedeniyle maske kullanımını azaltmalarıdır. Oysa maske kullanımı, hastalığın yayılmasını önlemde en önemli silahımızdır. 1.8 metre mesafeden karşılıklı maske takmadan 45 dakika konuşmanın bulaşıcılık riski yüzde 90 iken aynı mesafeden karşılıklı maske takarak konuşmak, bulaşma riskini neredeyse sıfıra indirmektedir.

CORONA VİRÜSÜNÜN BULAŞMA RİSKİ NEREDE, NE KADAR ARTIYOR?

Bir başka dezavantaj ise yazın bulaşıcılık riski yüksek olan sosyal etkinliklerin artması… Teksas Tıp Derneği Covid-19 birimi, çeşitli aktivitelerin virüs bulaşıcılık riski bakımından kategorizasyonunu yayınladı. Her bir kategoride etkinlikler risk sırasına göre şöyle yer almaktadır…

Düşük risk: Restorandan paket servis almak. Otomobile benzin doldurmak. Tenis oynamak. Kampa gitmek.

Orta düşük risk: Bakkala, markete gitmek. Restoranda dışarıda yemek yemek.

Orta risk: Plaja, alışveriş merkezine gitmek. Çocuğu okula, kampa göndermek.

Orta yüksek risk: Kuaföre gitmek. Restoranda içeride yemek yemek. Düğün veya cenazeye katılmak. Uçakla yolculuk yapmak. Basketbol, futbol oynamak.

Yüksek risk: Kapalı salonda egzersiz yapmak. Bar, sinema, konser veya tiyatroya gitmek. 500 kişiden daha kalabalık cami, kiliseye gitmek.