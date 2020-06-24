Sıcaklarda maske kullanırken dikkat!

Corona virüsü salgınıyla mücadele ettiğimiz şu günlerde, hastalıktan korunmak için alınan önlemler cildimizde bazı sorunlara neden olabilir. Özellikle sıcaklarda şikayetler daha da artabilir. İşte Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Burhan Engin'in bu konudaki tavsiyeleri…

EGZAMAYI ARTIRABİLİR

– Bugünlerde alkol bazlı el dezenfektanları sık kullanılmaktadır. Alkol bazlı el dezenfektanlarının uzun süreli kullanımı ellerde tahrişe ve çatlamaya yol açar. Bilinen egzaması olan hastalarda egzama şikayetlerini artırabilir. Tahriş ve çatlamalar zamanla yaralara dönüşebilir.

– Yaz aylarında da gereğinden fazla sık dezenfektan kullanımından kaçınılmalı, özellikle yağ bazlı nemlendiriciler sık sık kullanılmalıdır. Dezenfektan kullanımı suya ve sabuna ulaşım olmayan zamanlarda önerilebilir.

TERLEMEYE YOL AÇAR

– Eldivenlerin yaz aylarında sık kullanılması ellerde terlemeye yol açar. Pudralı eldivenler ise derisi hassas olan kişilerde kızarıklık, kaşıntı ve çatlamalara neden olur.

– Eldivenler sürekli kullanıldığında mikroorganizmaların yüzeyden yüzeye taşınmasına mevcut dönemde ise corona virüsünün ellerimizden yüzümüze taşınmasına ve buna bağlı kişinin enfekte olma ihtimalini artırabilir.

– Eldivenler deri bütünlüğünü bozduktan sonra deride enfeksiyona yatkınlık oluşturabilir. Bu nedenle eldiven kullanmak yerine el hijyenine dikkat etmek daha doğru bir tercihtir.

TAHRİŞ GÖRÜLEBİLİR

– Pandemi döneminde uzun süreli maske kullanımı çeşitli deri rahatsızlıklarına yol açabilir. Maskenin yüz bölgesine temas ettiği noktalarda deride kızarıklık, pullanma, kaşıntı ve kuruluk gibi şikayetler oluşabilir. Yüz bölgesinde egzama şikayeti olan kişilerde kızarıklık ve yanmada artış görülebilir.

– Yüz maskelerinde rahatlık hissi uyandırdığı için kullanılan mentol maddesine karşı hassasiyette yüzde kaşıntı, kızarıklık ve hatta yanmalar oluşabilir.

– Uzun süreli maske kullanımı sonrası maske lastiklerinin temas ettiği noktalarda bası yarasına benzer şekilde kızarıklık, yanma ve tahriş görülebilir. Ayrıca maskenin uzun süreli kullanımı yüzde sivilcelenmeyi artırabilir. Bu yüzden maskeliyken mümkünse çok sıcak ortamlardan uzak durulmalı. Bez maskeler tercih edilmeli, kağıt maskeler ise terden nemlenince mutlaka yenisiyle değiştirilmelidir.