Silikonunuz varsa dikkat!

Ünlü bir mankenin yıllar önce taktırdığı göğüs silikonlarının lenfomaya neden olduğunu öğrenip yargı yoluna başvurması diğer kadınları da korkuttu. Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muzaffer Çelik, kansere yol açan silikonların ucuz maliyet nedeniyle takıldığını belirterek, şunları söyledi:

*Silikon implantlar çok uzun bir süredir meme büyütme için sorunsuz olarak kullanılıyor. Bazı yeni firmalar ucuz maliyet nedeniyle yeni üretim teknikleri deniyor. Yıllar önce bir Fransız firması yeni bir silikonu piyasaya sürdü. Kanser yapıcı ve diğer etkilerinden dolayı ise bir süre sonra Fransa ve diğer ülkelerde bu silikon implantlar yasaklandı.

*Hatta firma sahibine hapis cezası verildi. Bu firmanın silikonları ülkemizde de kullanıldı. O dönemde bizler bilinmeyen bir silikonu kesinlikle kullanmadık. Sadece çok eski bilinen markaları tercih ettik. O dönemde diğer yeni ucuz ürün kullanan hekimlerin hastalarını arayıp bilgi vermeleri gerekir.

*Böyle şüpheli ürün kullanan hekimlerin implantları çıkarması ya da güvenilir olanlarıyla değiştirmeleri uygun olur. Aksi halde yasaklı marka silikon takılan hastaların kanser riski taşıdığı ortadadır.