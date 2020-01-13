Sinüzite ne iyi gelir?

Yaşam kalitesini düşüren önemli sağlık sorunlarından biri olan sinüzit, genelde immün sistemi zayıf, ani hava değişimlerine maruz kalan, yeteri kadar dinlenemeyen ya da burun içinde et büyümesi, deviasyon gibi darlık yapan sorunları olan kişilerde daha fazla görülüyor. Önlem alınmadığında çeşitli komplikasyonlara yol açan sinüzit hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

SİNÜZİT NEDİR?

Sinüsler elmacık kemiklerinin ve alnın arkasındaki küçük, hava dolu boşluklardır. Sinüsler tarafından üretilen mukus genellikle küçük kanallardan burnunuza akar. Sinüzitte, bu kanallar tıkanır, çünkü sinüs kanalları iltihaplanır ve şişer.

SİNÜZİT BELİRTİLERİ

Sinüzit genellikle soğuk algınlığı gibi bir üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra ortaya çıkar.

Sinüzit belirtileri şunlardır:

– Burnunuzdan yeşil veya sarı akıntı

– Burun tıkanıklığı

– Yanaklarda, gözlerde veya alında ağrı ve hassasiyet

– Baş ağrısı

– 38 dereceden daha yüksek ateş

– Diş ağrısı

– Koku alma hissinde azalma

– Ağız kokusu

SİNÜZİTE NE İYİ GELİR?

Sinüzite iyi gelen bazı yöntemler:

Buhar banyosu: Buhar solumak sinüs dokusunu yatıştırmaya yardımcı olur ve onların temizlemenizi sağlar.

Tuzlu su ile burun banyosu: Sinüs boşluklarında bulunan mikropları ve tıkalı mukozaları açmak için tuzlu su çözeltisi de iyi bir alternatiftir.

Yüksek bir yastık kullanın: Sırt üstü yatmak, burundaki mukus birikimini ve sinüs basıncınızı artırarak uyku kalitesini bozabilir ve bu yüzden yüksekte yatarak sinüs birikimini önleyerek daha rahat nefes alabilirsiniz.

Tarçın: Sinüzitten kaynaklanan baş ağrısını hafifletmek için idealdir. Bir yemek kaşığı tarçın tozunu su ile karıştırıp üzerine yarım çay kaşığı sandalağacı tozu ilave edin. Hazırladığınız bu macunu alnınıza, özellikle gözlerin üst taraflarına sürün. Ağrıların hafiflediğini hissedeceksiniz.

Soğuk Kompres: Sinüzit ağrıları ile beraber göz altlarında şişmeler sık karşılaşılan durumlardır. Buz torbası ile soğuk kompres yaparak şişlikleri dindirebilir ve sinüs ağrınızı hafifletebilirsiniz.

Fesleğen masajı: Birkaç taze fesleğen yaprağını ezdikten sonra, toz zencefil ve bir çay kaşığı karanfil ile karıştırıp alnınıza masaj yapın.

Kekik yağı: Kekik, çok güçlü antibakteriyel, antifungal ve antioksidan özelliklerinden dolayı sinüzite iyi gelen bitkilerdendir. Kekik yağını, günde iki kere dilinizin altına 1-2 damla damlatarak ya da suyunuza da damlatarak tüketebilirsiniz. Aynı zamanda sinüzit ağrılarınız için kekik çayı da içebilirsiniz.

Acı yiyin: Acı yemek sinüs ağrısını hafifletiyor ve tıkanan sinüslerin açılmasını sağlayabiliyor. Midesinde rahatsızlık olanların dikkat etmesi tavsiye edilir.

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