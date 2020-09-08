SMA hastası Mustafa cihaz alınabilmesi için yardım bekliyor

Antalya’da yaşayan 36 yaşındaki Ayşe Gülmez, SMA hastası Mustafa için yardım bekliyor.

Baba Gökhan Ölmez’in tehdit ve hakaret suçlarından cezaevine girmesinden sonra 4 çocuğuyla bir başına kalan Anne Gülmez, sürekli Mustafa’nın başında kalması gerektiği için işinden ayrıldı. Gülmez çiftinin çocukları 11 yaşındaki Halil ve 9 yaşındaki Ecrin eğitim hayatlarına devam ederken, 18 yaşındaki Mert ise ailesine destek olabilmek için okulunu bırakıp günlük işlere gitmeye başladı.

KONUŞMAYI BIRAKTI

Yalnızca sıvı gıdayla beslenebilen Mustafa ise alması gereken ilaçları pandemi sürecinde alamadı. İlaçlarının eksikliğinden vücut hareketleri de aksamaya başlayan minik Mustafa, bu süreçte konuşmayı da bıraktı.

“EN BÜYÜK SIKINTIMIZ İLAÇ”

Mustafa’nın 18 aylıkken cihaza bağlandığını ve 60 gün yoğun bakımda kaldığını söyleyen anne Ayşe Gülmez şunları söyledi:

“Maddi imkansızlıklardan dolayı birçok sıkıntı yaşadık ama en büyük sıkıntımız ilaç oldu. Sadece devletten aldığımız bakım aylığı ile ev geçindirmeye çalışıyorum.

Oğlum için öksürtme cihazı almamız gerekiyor ancak bu cihazı alamıyoruz. Cihazların fiyatı 70 bin lirayı buluyor. Bunları alabilecek maddi imkanımız olmadığı için yardım kampanyası başlatmak için Antalya Valiliği’ne başvurdum.

Benim tek amacım çocuğumu biraz daha rahat yaşatabilmek, daha iyi nefes almasını sağlamak. Ben çocuğum için savaş veriyorum şu anda”.

‘İLAÇ İÇİN KRİTERE TAKILMAK İSTEMİYORUZ’

Pandemi nedeniyle alamadıkları ilaçları tekrar almak istediklerini söyleyen Gülmez sözlerine şöyle devam etti:

“Bizimle konuşuyordu, artık konuşmayı da kesti. İlaçlarımızı alamadığımız için birçok hareketi de aksamaya başladı.

Tekrardan ilaç için müracaat edeceğiz. Ancak kriterlere takılma durumu söz konusu. Kriterlere takılırsak ilaçlarımızı alamayacağız. Biz SMA hastası hiçbir çocuğun ilaç için kriterlere takılmasını istemiyoruz”. (DHA)