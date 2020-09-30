SMA hastası Ömer için kampanya başlatıldı

Ömer'in sağlığına kavuşabilmesi için gerekli gen tedavisi yapılması gerekiyor. Amerika'da tedavi edilebilen bu hastalığın maliyeti ise oldukça yüksek.

Çankaya'da yaşayan aile Yunus Emre ve Ayşe Ergen çiftinin bir yaşındaki bebekleri Ömer SMA TİP 1 hastası. Yaşıtları gibi hareket edebilmesi ise yapılacak tedavisine bağlı. Maliyeti yüksek olan bu tedavi için Ömer bebek yardım bekliyor.

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Ömer'in nefes alması ve sağlığına kavuşması için spor, sanat ve ekonomi dünyasından önemli isimler de harekete geçti. (İHA)