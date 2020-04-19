Sokağa çıkma yasağında kan bağışına gittiler

Kızılay vatandaşlara kan bağışı çağrısı yaptı. Kızılay’ın, “Sadece hayat kurtarmak için evden çık” çağrısına çok sayıda kişi kayıtsız kalmadı.

Bağışçılara corona virüsü nedeniyle kan stoklarının kritik hastaların ihtiyacını karşılamayacak seviyede olduğu bilgisi verilince, sokağa çıkma yasağında devriye görevinde bulunan polisler ve yasağa rağmen bazı vatandaşlar kan bağışı için dışarı çıkarak Kızılay’ın kan topladığı noktalara geldi. O yerlerden biri de Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’ydı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler ve bazı vatandaşlar Kızılay çadırına gelerek kan bağışında bulundu.DHA