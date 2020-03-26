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Solunum cihazlarının ihracının ön izne bağlanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

Solunum cihazlarının ihraçlarının ön izne bağlı mallar listesine eklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

03:55 -
Haberler Sağlık
Solunum cihazlarının ihracının ön izne bağlanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre solunum cihazlarının ihraçları ön izne bağlı mallar listesine eklendi.

Kararda, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen ürünlerden, Ventilaör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilasyon sarfları (Flow sensör, Espirasyon valfi, Oksijen sensörü, Ventilatör devreleri), Hasta Devreleri (Anestezi\ Ventilatör devresi), IV Kanül, Entübasyon tüpleri, Yoğun Bakım Monitörleri ihraçlarının ön izne bağlı mallar listesine eklendi. (İHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan
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