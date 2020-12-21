Son dakika… Bakan Koca’dan Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ’daki son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Bursa, Konya, Kayseri, Tekirdağ valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla illerin durumunu tekrar gözden geçirdiklerini belirtti.

“VEFAT SAYILARINA DA ETKİSİNİ BEKLİYORUZ”

Günlük vaka düşüşlerinin devam ettiğini söyleyen Bakan Koca, “Bu durum hastane ve yoğun bakım yüklerine de yansıyor. Önümüzdeki günlerde vefat sayılarına da etkisini görmeyi bekliyoruz. Filyasyon ekiplerimiz temaslı taramasını kesintisiz sürdürüyor” dedi.

4 İLDEKİ SON DURUMU PAYLAŞTI

Bakan Koca, toplantıların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ’da corona virüsü salgınının son durumunu paylaştı.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Bursa: Günlük vaka sayısında son bir hafta içinde yüzde 50 düşüş oldu. Yatak doluluk oranı yüzde 55, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73.

* Konya: Vaka düşüşü yüzde 50, yatak doluluğu yüzde 52, yoğun bakım doluluğu yüzde 66.

* Kayseri: Vaka düşüşü yüzde 35, yatak doluluğu yüzde 58, yoğun bakım doluluğu yüzde 67.

* Tekirdağ: Vaka düşüşü yüzde 60, yatak doluluğu yüzde 43, yoğun bakım doluluğu yüzde 59.

* Elbirliğiyle mücadele, tedbirlere sıkı uyumla birlikte, ilave yerel tedbirler hızlı ve zamanında devreye girince sonuç almak daha kolay. Ara vermeden mücadeleye devam, birlikte kazanacağız.