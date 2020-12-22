Son dakika… Bakan Koca’dan mutasyon açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twiter hesabından paniğe sebep olan corona virüsü mutasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

“MUTASYON BEKLENEN BİR DURUMDUR”

Bakan Koca, paylaşımında şunları söyledi:

“RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir” dedi.

SUŞ NEDİR?

Bir bakteri veya virüsün farklı alttürlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan gruplarına “suş” denebilir. Farklı suşlar arasında, ilaçlara, dış etkilere dayanıklılık vs. özellik değişiklikleri olabilir.