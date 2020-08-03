Son dakika… Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü’den tatilden dönenlere kritik uyarı

Kurban Bayramı tatilinin yaz aylarına denk gelmesiyle birlikte sahil kentleri doldu taştı. Tatil beldelerindeki bu kalabalık uzmanları endişelendiriyor.

Konu ile ilgili uyarılar yapan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, tatile giden vatandaşların bu süreçte çok sayıda kişiyle temas ettiklerini söyledi ve bu nedenle kendilerine ve yakınlarına virüs bulaşmış olabileceği uyarısını yaptı.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Sosyal medya hesabından “Bayram tatili dönüşü yurttaşlarımız 14 gün süreyle dikkatli olmalılar; kendilerini ve yakınlarını izlemeliler. Bu süreçte çok sayıda kişiyle temas ettiler. Kendilerine ve yakınlarına virüs bulaşmış olabilir.” uyarısını yapan Prof. Dr. Özlü, corona virüsünde önemli belirtileri hatırlattı: Eğer koku ve tat alma duyusunda kayıp, boğaz ve baş ağrısı, ateş, öksürük, kas ve vücut ağrıları, bulantı, ishal, halsizlik, nefes darlığı gibi şikayetleri (Semptom) ortaya çıkarsa gecikmeden bir sağlık kuruluşuna başvursunlar.

SEMPTOM GÖSTERMEYENLER YAKINLARINI HASTA EDEBİLİR

Erken teşhisin, hem kendilerinin iyileşmesi hem de filyasyon çalışmalarının yapılıp, topluma bulaşın önlenmesi açısından çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Özlü, semptom göstermeden hastalığı geçirebileceklerin olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Herhangi bir semptomun ortaya çıkmaması, bulaşmanın olmadığı anlamına gelmeyebilir. Siz hasta olmadan da virüsü kapmış ve başkalarına bulaştırıyor olabilirsiniz. Sizden virüsü kapabilecek olan yakın çevrenizdeki dostlarınız, yakınlarınız hastalanabilir ölebilir.

Sevdiklerinize zarar vermemek ve üzülmemek için lütfen hane halkınız dışındakilerle, her koşulda 1,5 metre mesafeyi koruyun ve mutlaka usulüne uygun şekilde maske kullanın. Bayram tatiliniz kötü sonla bitmesin.”