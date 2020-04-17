Son dakika… Bir efsane daha corona virüsüne yenik düştü: Prof. Dr. Sedat Tellaoğlu hayatını kaybetti

Prof. Dr. Sedat Tellaoğlu’nun vefat haberini, 1982-2000 yılları arasında başkanlık yaptığı Türk Üroloji Derneği duyurdu. Tellaoğlu, corona virüsü teşhisiyle İstanbul Tıp Fakültesi’nde tedavi görüyordu.

Türk ve Avrupa Üroloji camiasında saygın bir yere sahip olan Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu 27 Mart 1935 yılında Kıbrıs'ta doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Kıbrıs'ta aldıktan sonra Türkiye'ye gelerek burada tıp öğretimini tamamlayan Tellaoğlu, bir süre İngiltere’de görev aldıktan sonra üroloji uzmanlığına 1966 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü’nde başladı.

İLK BÖBREK NAKLİNDE PAY SAHİBİ

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen prostat biopsisi, Tellaoğlu’nun uzmanlık tezi olurken, uzmanlığında İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Üroloji Bölümü’nü kuran üç hocanın en genci olarak Türk tıp tarihinde müstesna bir yer edindi.

Tellaoğlu, 1983 yılında İstanbul'da ilk böbrek naklini gerçekleştiren ekibe başkanlık etti ve böbrek naklinin kurulmasında önemli adımlarda öncü oldu.

Prof. Tellaoğlu, Türkiye’de Androloji ve Pediatrik üroloji bilim dallarının kurulmasında da önemli roller üstlendi.