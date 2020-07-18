Son dakika… Kahreden haber az önce geldi

Tıp dünyasını yasa boğan acı haberi, İstanbul Tabip Odası (İTO) duyurdu. İTO’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Nöroloji uzmanı meslektaşımız Dr. İbrahim Örnek'i COVİD-19 nedeniyle kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim, sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.”

Covid-19 nedeniyle bugüne kadar İstanbul'da 15, Türkiye'den 25 hekim hayatını kaybetti.

İstanbul Tabip Odası’nın açıklamasında normalleşme sürecine yönelik şu eleştiri de yer aldı:

“Onlar “başarı hikayesi” anlatadursun, biz ÖLÜYORUZ! (A-Normalleşme süreci de devam ediyor.)”