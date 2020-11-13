Son dakika… Koca: Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak

Corona virüsü vaka sayısı hızla tırmanışa geçerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan şaşırtan paylaşım. Twitter hesabından bir açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

“Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun.”

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Öte yandan Türkiye'de corona virüsünde yeni hasta sayısı hızla artıyor. Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı tabloya göre son 24 saatte 2 bin 841 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 404 bin 894’e çıktı. 88 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 11 bin 233’e yükseldi.

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