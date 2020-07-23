Son dakika… Sağlık Bakanı Koca’dan Ayasofya uyarısı!

Bakan Koca, sosyal medya hesabından vatandaşlara corona virüsü uyarısı yaptı. Ayasofya’da kılınacak cuma namazıyla ilgili paylaşım yapan Koca, üzerinde “Ayasofya, Fatih’i örnek almalı” ifadelerinin yer aldığı bir fotoğraf da paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Ayasofya'da kılınacak Cuma namazında, tarihi anı yaşama heyecanıyla, halkımızın tedbirleri terk etmeyeceğini umuyoruz.

* Şu ana kadar ulaşılan bilgiler salgın boyunca en büyük kalabalığın Ayasofya'nın ibadete açılışı sırasında oluşacağını gösteriyor. Tedbirli cumaları örnek alalım.