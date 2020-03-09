Son dakika… Sağlık Bakanı Koca’dan Corona virüsü açıklaması

Bakan Koca, Habertürk TV’de ölümcül Corona virüsüyle ilgili bilgilendirme yaptı. Dikkatli olunması gerektiğini belirten Koca, virüsün yaşlıları daha çok etkilediğini söyleyerek 60 yaş üstü vatandaşların kalabalık ortamlara girmemesini önerdi.

Sağlık Bakanı Koca, şunları söyledi:

* Bu enfeksiyonun kaynağı Çin’in Wuhan kenti. Devamında Hubei eyaleti ve Çin’in birçok eyaletinde görülmüş oldu.

* Erken dönemde Çin, daha önce benzer şekilde görülen salgınlarda almadığı bir önlemi devreye soktu. Hızla karantinaya aldı. Yani Wuhan’dan çıkışları önledi. Girişleri ve çıkışları kapattı.

* Bu son derece önemliydi ve Çin’de her geçen gün kontrol edilebilir olmasının sebebi de bu.

* İzolasyon, karantina yöntemlerini katı uyguladı. Çünkü burada esas bu salgıdan enfeksiyonun önlenebilirliği bulaşıcılığı önlemekle mümkün.

* İnsandan insana geçen bu bulaşıcılığı önleyip karantinaya ve izolasyona aldığınızda salgının yayılmasını önlüyorsunuz. Çin, bunu başardı.

* Biz ise Eğer İran’a karşı Çin’e karşı uçuşlarımızı, hava yolunu kapattık.

* Benzer şekilde İran’da başladığında Kum kentinde Sağlık Bakanı ile de o dönemde görüştüm, eğer Kum kenti karantinaya alınsaydı sorun olmayacaktı ama devamında karantinaya alınmadığı için biz yine 15-16 gün önce sınırlarımızı ve hava yolunu kapattık.

BİR HAFTADA 50 BİNE YAKIN KİŞİ

* Bu süreçte sadece İran’dan bir haftada gelen kişi sayısı 50 bine yakın.

* 1 hafta gecikmiş olsaydık 50 bin kişi Türkiye’ye girmiş olacaktı.

* Şu an biliyoruz ki İran’da bir yetkilinin söylemiyle neredeyse 1/3 oranında enfeksiyon bulaştığı bir Tahran’a döndük diye söylüyor.

* 50 binin neredeyse dörtte biri, beşte biri enfeksiyonu kapmış ve taşıyor olarak Türkiye’ye giriş yapmış olacaktı.

EĞER BİR HAFTA GECİKMİŞ OLSAYDIK…

* Eğer bir hafta gecikmiş olsaydık ve o durumda bizim mücadelemiz daha zor olacaktı.

* Burada esas yapılması gereken, erken dönemde bu girişi önlemekti.

* Bu dönemde herhangi bir hastalık belirtisi olmayan herhangi bir bu anlamda şikayeti olmayan ama bu virüsü taşıyan kişi olabilir mi? Olabilir.

* Ama bu hastalık belirtisi olmadığı için bize başvurmamıştır ve tespit edilmemiştir.

* Bu yarın olmayacağı, bugün olmayacağı anlamına gelmez.

* O nedenle dikkatli olmak gerekir diyoruz. Varmış gibi vatandaşımızdan taleplerimiz var.

* Özellikle yaşlıları daha çok etkiledikleri için yaşlı kesimin evden çıkmamasını zorunlu olmadan 60 yaş üstü vatandaşımızın dışarı çıkmamasını kalabalık ortamlara girmemesini özellikle istiyoruz.

* Okul tatili düşünmüyoruz. Bilim Kurulu’nun önerisi önemli.

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CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.