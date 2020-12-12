Son dakika… Sağlık Bakanı Koca’dan yerli corona virüsü aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu 2021 bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

“225 şehidimiz var. Onları görev başında şehit verdik. Bize hatıraları, emanetleri kaldı” diyen Bakan Koca, şunları söyledi:

* 2020 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 3 milyon vatandaşımızı kanser taramasından geçirdik.

* Son 18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık. Bu tesislerin 678’i hastane, 386’sı ek bina ve 102’si ağız ve diş sağlığı merkezidir.

* Yerli aşıda Faz 2 çalışmalarına 25 Aralık’ta başlanacak.

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