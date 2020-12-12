Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Sağlık Bakanı Koca’dan yerli corona virüsü aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli corona virüsü aşısında Faz 2 çalışmalarına 25 Aralık'ta başlanacağını açıkladı.

Güncellenme: 22:29, 12/12/2020
Haberler Sağlık
Son dakika… Sağlık Bakanı Koca’dan yerli corona virüsü aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu 2021 bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

“225 şehidimiz var. Onları görev başında şehit verdik. Bize hatıraları, emanetleri kaldı” diyen Bakan Koca, şunları söyledi:

* 2020 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 3 milyon vatandaşımızı kanser taramasından geçirdik.

* Son 18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık. Bu tesislerin 678’i hastane, 386’sı ek bina ve 102’si ağız ve diş sağlığı merkezidir.

* Yerli aşıda Faz 2 çalışmalarına 25 Aralık’ta başlanacak.

İlginizi ÇekebilirGüncel corona virüsü vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte 12 Aralık tablosuGüncel corona virüsü vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte 12 Aralık tablosu İlginizi ÇekebilirGünlük corona tablosundaki dikkat çeken artışın ardından dünyada 5'inci oldukGünlük corona tablosundaki dikkat çeken artışın ardından dünyada 5'inci olduk
Corona Cumartesi Dünya hastane kanser Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı şehit son dakika TBMM Türkiye