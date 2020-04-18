Son dakika… Bilim insanı Emrah Altındiş’ten Nevşin Mengü’ye ses getirecek açıklamalar

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yedi yıl çalıştıktan sonra geçen yıl Boston College'da kendi laboratuvarını kuran Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Emrah Altındiş, Türkiye’deki vakaların neredeyse yarısının son bir hafta içerisinde tespit edildiğini, yine bu son bir hafta içerisinde yaklaşık 500 kişinin Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Altındış “Her ne kadar pembe bir tablo çizilemeye çalışılsa da yavaş yavaş artarak gelmekte olan bir tsunami var. İyimser ya da kötümser değil, gerçekçi bakmalıyız” dedi.

Boston College’da görev yapan Emrah Altındiş, aşı çalışmalarının bitip, hayatın normal akışına dönmesi içinse en erken 2022’nin öngörülmesi gerektiğini, yetkililerin önlemlerini ve planlarını buna göre yapması gerektiğini belirtti.

ABD’NİN HALİ PÜRMELALİNİ DE ANLATTI

ABD’nin pandemi ile sınavını da, “Amerika rüyalar ülkesi olduğu kadar aynı zamanda da kabuslar ülkesi diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Örneğin burada iş güvenliğiniz sıfır, her an işten atılabilirsiniz, sendikalar cok zayıf, sağlık sigortanız çalışıp çalışmanıza bağlı, 30 milyon insanın şu anda sağlık sigortası yok, 500 bin kişi sokaklarda yaşıyor, hapishanelerde üç milyon insan var. Öyle gösterilmese de yoksulluk burada çok yaygın”

Emrah Altındiş, sağlık sisteminin kâr üzerine kurulu olduğunu belirterek, ABD’nin şu an içinde bulunduğu durumu yapısal bir sorun olarak tanımladı.