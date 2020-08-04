Son dakika… Vakalardaki korkutan artışın ardından Bakan Koca’dan çok kritik mesaj!

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı günlük corona virüsü verilerine göre, hasta sayısında artış yaşandı. 3 Ağustos günü görülen vaka sayısı 995 iken 4 Ağustos’ta bin 83 vaka tespit edildi.
Güncel verileri duyuran Bakan Koca, yeni hasta sayısındaki yükselmenin ciddi olduğunu vurgulamıştı.
KOCA’DAN BİR AÇIKLAMA DAHA
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak vatandaşları corona virüsü konusunda uyardı.
Tedbir alınması çağrısında bulunan Koca, “Kolaya kaçarsak, zoru birlikte yaşarız” ifadelerini kullandı.