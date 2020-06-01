‘Yeni Normal’in ilk gününde Bilim Kurulu Üyesi Özlü’den çok kritik uyarı

1 Haziran’dan itibaren alınan önlemlerle birlikte hayat normalleşmeye başladı. Yasaklar kalktı, kafeler, lokantalar açıldı, şehirler arası ulaşım kısıtlaması son buldu. Uzun süre evde kalan vatandaşlar işlerine dönmeye başladı. Hayatın yavaş yavaş normale dönmesi üzerine Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, insanların maskeyle yaşamaya alışması gerektiğini belirterek, maske kullanmanın faydalarını açıkladı.

MASKE SİZİ VE ÇEVRENİZİ KORUR!

Maskenin günlük yaşantımızın bir parçası olması gerektiğini ifade eden Özlü, şöyle konuştu:

* Maske sizi korur. Bulaştırıcı kişinin saçtığı virüs içeren damlaların ağzınıza, burnunuza veya gözünüze sıçrayarak doğrudan bulaşmasını engeller. Ayrıca maske, çevre yüzeylerden virüsü kapmış elinizin ağız ve burnunuza temasına izin vermeyerek, dolaylı bulaşmayı da engeller.

* Maske çevrenizdekileri korur. Konuşurken, öksürüp aksırırken saçtığınız virüs içerebilecek damlacıkları tutarak, etrafınızdaki kişilere doğrudan bulaşmayı engeller. Damlacıklarınız maskede tutulduğu için, çevre yüzeylerin enfekte olması yoluyla dolaylı bulaşmayı da engeller.

MASKE TAKMAYANLARI UYARALIM

Maskenin koruması için herkesin maske kullanması gerektiğini belirten Özlü, şu tavsiye ve uyarılarda bulundu:

* Maskenizi takınız ve takmayanları nazikçe uyarınız. Maske usulüne uygun takılmazsa korumaz. Burnu, ağzı ve çeneyi kapamalı ve yüze tam oturmalıdır. Maskeyi burnunuzun altına indirirseniz kendinizi de çevrenizdekileri de tehlikeye atmış olursunuz. Burun veya dudak altına indirildiğinde, maskenin dış yüzündeki virüsler ağız ve buruna kolayca girebilirler. Bunu asla yapmayın.

NERELERDE MASKE KULLANILMALI?

Vatandaşların maskeyi nerelerde kullanması gerektiğini de açıklayan Prof. Dr. Özlü, “Maske insanlarla bir arada olacağımız ortamlarda, otobüste, dolmuşta, trende, kapalı mekanlarda, sokak, park ve meydanlar gibi kalabalık açık alanlarda takılmalı” dedi.

Doğada, evde, kendi aracınızda yalnızken maske takmanın bir gereklilik olmadığını vurgulayan Prof. Özlü, “Ziliniz çaldığında kapıyı açarken maskenizi takın. Maskenizi nemlendiğinde, koktuğunda, kirlendiğinde değiştirin. Tek kullanımlık ise, bir naylona poşete koyup ağzını bağlayıp çöpe atın. Kumaş maske ise, kirlendiğinde ağzı kapalı naylon poşette saklayıp, çevreye temas ettirmeden doğrudan çamaşır makinesine atın” diye konuştu.

MASKEYLE İNSANLARA SAYGI GÖSTERİR

Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü, sözlerine şöyle devam etti:

* Maskeye alışmalıyız. Sadece Covid-19 için değil, öksüren, hapşıran, nezle, grip olan kişilerin maske kullanmaları uygarlığın, insanlara saygının bir göstergesidir. Bir hapşırmada onbinlerce damlacık saçılır. İnsanlar, bizim ağız ve burun salgılarımıza maruz kalmamalı.