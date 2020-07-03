Ergenliğe ulaşmış bir erkek her gün yaklaşık 0.002 inç (0.05 milimetre) uzunluğunda milyonlarca sperm hücresi üretir. Bir sperm bir yumurta hücresine ulaştığında, yumurtaya girmek için kuyruğunu dışarıda bırakıp, yumurta zarını deler, geçer ve yumurtayı döller. Çocuk sahibi olamayan çiftlerin yaklaşık yarısında erkeğin sperm kalitesiyle ilgili sorunlar etkendir. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmalar dünya genelinde erkeklerde sperm sayısı ve kalitesinin giderek olumsuz etkilendiğini göstermektedir. Peki, sperm kalitesi nasıl anlaşılır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

SPERM HAKKINDA

Erkek üreme sistemi, testis, üretra, vas deferens, prostat bezi, seminal vezikül ve penisi içerir. Testisler, sperm üretim bölgeleri olan, seminifer boru adı verilen sarmal yapılar içerir. Sperm üretimi, testislerde gerçekleşir. Ergenliğe ulaşmış bir erkek her gün yaklaşık 0.002 inç (0.05 milimetre) uzunluğunda milyonlarca sperm hücresi üretir.

SPERM NASIL OLUŞUR?

Testislerde küçük bir tüp sistemi bulunmaktadır. Seminifer tübüller adı verilen bu tüpler, erkek cinsiyet hormonu olan testosteron dahil olmak üzere hormonların sperm haline dönüşmesine neden olan germ hücrelerini barındırır. Germ hücreleri, baş ve kısa kuyruklu kurbağa yavrularına benzeyene kadar bölünür ve değişir.

Kuyrukları spermi epididimis denilen testislerin arkasındaki bir tüpe iter. Sperm yaklaşık beş hafta boyunca epididim içerisinde ilerleyerek gelişimini tamamlar. Epididimden çıktıktan sonra sperm vas deferens'e geçer.

Bir erkek cinsel aktivite için uyarıldığında, sperm meniyi oluşturmak için seminal sıvıyla karışır (seminal veziküller ve prostat bezi tarafından üretilen beyazımsı bir sıvı) Stimülasyonun (vücutta uyarıcı reaksiyon, orgazm) bir sonucu olarak, sperm üretra yoluyla penisin dışına itilir (boşalır).

Bir germ hücresinden yumurta dölleme yeteneğine sahip olgun bir sperm hücresine gitme süreci yaklaşık 2,5 ay sürer.

SPERM KALİTESİ NASIL ANLAŞILIR?

Spermin sayısına, hareketliliğine ve yapısal bozukluğu olup olmadığına sperm analizi ile bakılır. Sperm analizinde temel olarak; sperm sayısı, sperm hücrelerinin yapısı ve spermlerin hareket kabiliyeti değerlendirilir.

Genel olarak eşlerin herhangi bir korunma yöntemi uygulamadan ve düzenli cinsel ilişkiye girmelerine rağmen 1 yıl boyunca gebelik elde edememesi durumunda mutlaka sperm testi yaptırmaları gerekir.

Sperm testinin normal değerleri aşağıdaki gibi olmalıdır;

Değerlendirilen parametre Normal değer Alt-Üst değerler

Volüm (mL) >1,5

Mililitredeki spermatoza 15 12-16 sayısı/ml (106/ml)

Totlam spermatoza sayısı 39 33-46 (106/ejakulat)

Toplam ileri 32 31-34 hareketlilik (%)

Canlı spermatozoa (%) 58 55-63

Şekil (normal %) 4 3-4

PH ≥ 7.2

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