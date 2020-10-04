Stres kırığı nedir, nasıl tedavi edilir?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya stres kırığı ile ilgili bilgiler verdi:

Stres kırığı, kemiğin büyük bir darbe almadan kendiliğinden kırılmasıdır. Yani strese girip de kemik kırılmaz ancak ortada iki durum vardır; ya kemik hastalıklıdır normal bir darbe karşısında kırılır ya da normal bir kemiktir aşırı tekrarlayan darbeye maruz kalıp kırılır. Kemiğin zayıflamasına yol açan durumlar karşısında günlük aktiviteleri yaparken bile kemik kırılabilir. Kırıklar bildiğimiz kemik kırıklarından farklı, basit çatlaklar olarak kendini gösterir. Hatta ileri görüntüleme yöntemleriyle görüntülenebilir ve genellikle ameliyatsız tedavi yöntemleriyle düzeltilmektedir.