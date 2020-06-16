Tabip Odası uyardı: Her gün kötüye gidiyor

Pandemi döneminde hayatın normalleşme adı altında bir çok kısıtlamanın kaldırılması ve bir çok yerinden yeniden faaliyete geçmesinin ardından Türkiye'de bir çok ilde vaka sayılarının arttığı gözlendi. Normalleşme sürecisinde vaka sayılarında artış gözlenmesi tabip odalarını tedirgin etmeye başladı.

NORMALLEŞMEYE BİRDEN BİRE GEÇİLDİ

Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bir anda normalleşme sürecine girmesinin ve insanlarda rahatlık oluşmasının Manisa dahil bir çok ilde vaka sayısının artışına neden olduğunu ifade etti.

Oda başkanı Duran yaptığı açıklamada, “Normalleşmeye geçilirken birden geçildi. Kontrollü bir şekilde geçilmedi. Vaka sayıları binlerdeyken kontrolsüz bir şekilde normalleşme süreci uygulanmaya başladı. İnsanlar sıkılmıştı, bunalmıştı. Bu doğrudur. Ama sanki hiçbir şey yokmuş şekilde, hastalık bitmiş gibi normalleşme sürecine geçilmesi anlamsızdı. Halkın bu kadar hızlı bir şekilde rahatlamaya geçmesi iyi olmadı” ifadelerini kullandı.

MANİSA'DA BİN 500'ÜN ÜZERİNDE VAKA VAR

Normalleşme sürecinden sonra bir çok ilde olduğu gibi Manisa'da da vaka sayısının yükselmesine neden olduğunu ifade eden Duran, kentteki vaka sayısının özellikle son 10 günde 1500'ün üzerine çıktığını iddia etti. Duran yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

* Manisa'da ciddi bir artış var. Her günde kötüye gidiyor. Edindiğimiz bilgilere göre ilimizde 1500'ün üzerinde vaka sayısı var. Bu son 10 gün içerisinde yaşanan bir artış.

* Turgutlu, Akhisar, Şehzadeler ve Yunusemre'de artışlar var. Pandemi hastanesi olan Merkez Efendi Devlet Hastanesi yoğun bakımlarıyla birlikte full dolmuş durumda.

* Turgutlu Devlet Hastanesi'nde aralarında doktorlarında bulunduğu 25 sağlık çalışanında Covid-19 testinin pozitif çıktığın duyduk. Ancak bu hastane hala hizmet veriyor.

* Özellikle Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikalarında Covid-19 testleri pozitif çıkan işçiler var. Bunlar normalleşme sürecine girdiğimizde ortaya çıkan yeni vakalar.

* 10 gün sonra Manisa'da vaka sayısının daha da yükseleceğine inanıyoruz.

KISITLAMALAR TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Açıklamasında Sağlık Bakanlığı'na ve yerel idarecilere çağrıda bulunan oda başkanı Duran, kaldırılan kısıtlamaların tekrar gözden geçirilip uygulamaya konulması gerektiğinin altını çizdi.

Oda Başkanı Duran sözlerini şöyle sürdürdü:

* Tekrar önlemlerin artırılması lazım. Kısıtlamalar tekrar bir gözden geçirilmeli. Kontrollü bir normalleşemeye geçilmesi gerek. Özellikle sorun olan bölgelerde kısıtlamaların tekrar başlaması gerekir.

* Eğer önlemler alınmazsa Manisa başta olmak üzere birçok il hasta bakma konusunda kendisine yetemeyecek duruma gelecek. Şu anda durum vahim. İlerleyen günlerde daha vahim hale geleceğine inanıyoruz.

* Türkiye genelinde önlemleri artırmasalar da il bazında sıkı tedbirlerin yine gelmesi gerekiyor. Yoksa ‘Maske takın' ‘Şunu yapın, bunu yapın' dediğinde olmaz.

* Sen seyahat yasağını kaldırdın, kafeleri açtın, halkın yoğun olduğu yerleri açtın. Normalleşme adı altında açtığın yerlerde insanların nasıl korunmasını beklersin.

MASKE KULLANIMI KONUSUNDA BİR ÇALIŞMA YAPILMALI

Duran açıklamasında son olarak, özellikle maske takılması zorunlu olan illerde vatandaşların bu zorunluluğa uymadığını da belirterek şunları kaydetti:

* Maske kullanımı konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Maske yanlış kullanılıyor. Bununla ilgilide bir çalışma yapılması yazım. Kimisi burun üstünde, kimisi çene altında, kafasının üstünde maske takıyor. Sembolik olarak takılıyor. Şuanda dışarıya çıkan insanların birçoğu maskeyi düzgün takmıyor. Herkes bu maskeyi takmak zorunda. Ama bu zorunluluğu tam manasıyla bilen yok. Maskelerin nasıl kullanılacağı konusunda acil bir çalışma yapılması lazım. Maske takma bilincini geliştirmemiz lazım” dedi.