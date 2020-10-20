Tabipler Birliği: Metil alkol zehirlenmeleri toplumsal bir sorun

Türkiye'de 9 Ekim tarihinden bu yana metil alkol zehirlenmesi nedeniyle Aydın, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırklareli, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Zonguldak’ta ölenlerin sayısının 63’e çıkması ve 50'ye yakın kişinin de tedavisinin hastanelerde devam etmesi üzerine bir açıklama yapan TTB ve TTB Halk Sağlığı Kolu alkol tüketimi ve Covid-19'un birlikte yıkıcı bir fırtınaya dönüşmemesi için uyarılarda bulundu.

“YÜKSEK VERGİ ARTIŞLARI MERDİVEN ALTI ÜRETIMI TETİKLİYOR”

Açıklamada “Yasaklar, yüksek vergi artışları ve engellemeler merdiven altı üretimi tetiklemekte, metil alkol zehirlenmeleri kaçınılmaz olmaktadır. Metil alkol zehirlenmeleri de tüm halk sağlığı sorunları gibi sosyal, siyasal, eğitsel ve ekonomik nedenleri doğru bir şekilde ele alındığında çözülür” denildi.

“EKONOMİK SORUNLAR VE PANDEMİ ALKOL TÜKETİMİNİ ARTTIRDI”

Yapılan araştırmaların işsizlik, işte yaşanan sorunlar ve geçim güçlükleriyle erkeklerde alkol tüketimi arasında bir ilişki olduğunu gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin pandemi ile birleşmesiyle derinleşen sosyo-ekonomik sorunlar nedeniyle alkol tüketiminde bir artış görüldüğü belirtildi. Alkol kullanımındaki herhangi bir artışın, yalnızca alkol ile ilişkili olağan hastalık yükünü artırmakla kalmayacağı, bağışıklık sistemini zayıflatabileceği düşünüldüğünde COVID-19 yükünü de artıracağı uyarısı yapıldı.

DSÖ'NÜN ALKOLLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMESİ HATIRLATILDI

Açıklamada Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) alkol ile ilgili değerlendirmelerini de paylaşan TTB, “DSÖ, alkolle ilgili yasakların planlanırken ülkelerde kaçak alkol üretim ve satış olanaklarının iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekmektedir. Yasaklar, yüksek vergi artışları ve engellemeler diğer risk etmenleri göz önünde bulundurularak alınmadığında merdiven altı üretimi tetiklemekte, bununla birlikte metil alkol zehirlenmeleri kaçınılmaz olmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

İKTİDAR, SAĞLIK BAKANLIĞI VE VATANDAŞA UYARI

Alkol tüketimi ve COVİD-19'un birlikte yıkıcı bir fırtınaya dönüşmemesi için İktidar, Sağlık Bakanlığı ile vatandaşlara yönelik TTB’nin uyarı ve önerileri şöyle sıralandı:

**İktidara, ekonomik anlamda eşitsizliği perçinleyen yüksek dolaylı vergi artışları ile alkolün de fiyatını artırarak alkol tüketim probleminin çözülemeyeceğini, gerçek çözümün altta yatan sosyoekonomik nedenlerin belirlenmesi ve bu belirlenen sorunların çözümü ile mümkün olacağını;

**Sağlık Bakanlığı'nın alkole bağlı zararı önlemeye ve azaltmaya yönelik kamu politikaları ve müdahalelerini halk sağlığı çıkarlarına göre belirlemesi, yönlendirmesi ve mevcut en iyi kanıtlara dayandırması; uygulayacağı politikaların tüm vatandaşları eşit olarak etkilemesi; ekonomik, sosyokültürel farklılıklar ve davranış eğilimlerini göz önünde bulundurması; ayrıca önleme ve tedavi stratejilerinin, müdahalelerin planlanmasında diğer ilgili bakanlıklara rehberlik etmesi gerektiğini;

** COVİD-19 salgını ile karakterize tarihsel bir dönemde, doktorların ve sağlık çalışanlarının vatandaşları alkol tüketmemeye motive etmesi, bu sağlanamıyorsa düşük riskli tüketime motive etmesi gerektiğini;

** Halkımızın alkolden uzak durması, yasa dışı ve sağlıksız çözümlere yönelmemesi gerektiğini belirtiyoruz.