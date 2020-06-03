Tansiyon ölçümünde sistolik (büyük) ve diyastolik (küçük) kan basınçlarına bakılır. Tansiyon yüksekliğine hipertansiyon, düşüklüğüne ise hipotansiyon denir. Yüksek tansiyonunuz olmasa bile, kan basıncınızı olabildiğince düşük tutmanız önemlidir. Tansiyonunuz ne kadar yüksek olursa, sağlık problemleri riskiniz de o kadar yüksek olur. Şimdi, tansiyon nedir? Normal tansiyon değerleri kaçtır? Gelin hep birlikte öğrenelim.

TANSİYON NEDİR?

Kalp sürekli olarak vücuda aort damarı aracılığıyla kan pompalar. Bu pompalama işlemi sırasında kan, basınçla damarla gönderilir. Damarların iç duvarlarında oluşan basınç, tansiyon olarak tanımlanır. Kalp kası kasıldığında atardamarlara kan pompalanır. Bu esnada ölçülen basınç sistolik basınçtır. Kalp kası gevşediğinde ise kan damarda durulur; bu esnada ölçülen basınç diastolik basınçtır.

Kan basıncınız çok yüksekse, arterlerinize fazladan yük bindirir ve bu kalp krizlerine ve felçlere neden olabilir.

TANSİYON ÖLÇÜLÜRKEN SAYILAR NE ANLAMA GELİYOR?

Kan basıncı milimetre cıva (mmHg) olarak ölçülür. Her tansiyon okuması iki sayı veya seviyeden oluşur. Üst üste sayılar olarak gösterilirler.

İlk (veya üst) sayı sistolik kan basıncınızdır. Kalbiniz attığında kan basıncınızın ulaştığı en yüksek seviyedir.

İkinci (veya alt) sayı diyastolik kan basıncınızdır. Kalbiniz atımlar arasında rahatlarken kan basıncınızın ulaştığı en düşük seviyedir.

Örneğin, kan basıncınız “140 üzeri 90” veya 140/90 mmHg ise, 140 mmHg sistolik basıncınız ve 90 mmHg diyastolik basıncınız olduğu anlamına gelir.

NORMAL TANSİYON DEĞERLERİ KAÇTIR

– İdeal tansiyonun 90 / 60mmHg ile 120 / 80mmHg arasında olduğu kabul edilir.

– Yüksek tansiyon 140 / 90mmHg veya daha yüksek olarak kabul edilir.

– Düşük tansiyon ise 90 / 60mmHg veya daha düşük olarak kabul edilir.