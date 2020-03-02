Taş ağrısı sandı, dalağı beş kat büyük çıktı

Karnındaki ağrıların şiddetlenmesi nedeniyle hastaneye başvuran 64 yaşındaki İbrahim Ballı'ya yapılan testler sonucunda dalağının büyüdüğü tespit edildi. Acil olarak ameliyata alınan hastanın dalağı alınarak sağlığına kavuştu. Operasyonla ilgili bilgiler aktaran Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat, yaptıkları değerlendirme sonucunda hastanın dalağının içindeki bir kitle nedeniyle ileri derecede büyüyerek 5 katına ulaştığını tespit ettiklerini söyledi.

“DALAĞI BİR YUVARLAK EKMEK KADAR BÜYÜMÜŞTÜ”

Dalak büyüklüğünün kişiden kişiye değiştiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat, şu bilgileri verdi:

”Dalak karnın sol tarafında, midenin yanında, göğüs kafesinin altında bulunan yumuşak bir organdır. Eski ve hasar görmüş kan hücrelerini filtreleyerek onları yok eder. Bunun yanı sıra, beyaz kan hücreleri üreterek hastalığa neden olan organizmalara karşı savunma işlevini üstlenerek vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Sağlıklı kişilerde ortalama bir dalağın ağırlığı 150 gram, boyutu ise 11- 12 cm'dir. Dalak büyümesi hayatı tehdit ederek vücutta kalıcı hasarlar oluşturabilir. Dalak büyümesi sonucunda kan akışı yetersiz kalıp organın bazı bölümlerine de zarar verebilir.

Yaptığımız tetkikler sonrasında İbrahim Bey'in dalağında büyük bir kitle olduğunu tespit ettik. Kitleye bağlı olarak dalağı normalin 5 katı büyüklüğüne ulaşarak boyutu 50 cm'i geçmişti. Ağırlığı ise 2 kiloya yaklaşmıştı. Yani yaklaşık büyük bir yuvarlak ekmek büyüklüğündeydi. Bu durum sonucunda dalak organlara yapışmıştı. Ayrıca ciğerlere baskı yapmaya ve vücuda zarar vermeye de başlamıştı. Bunların sonucunda da hastamızda şikâyetler oluşmuştu. Hastaya enfeksiyonlara karşı 5 yıl boyunca koruyuculuk sağlayan pnömokok (zatürre) aşısı yaptırdık ve ardından yaptığımız operasyonda dalağını çıkarttık. Ardından organı tanı amaçlı ileri tetkik için patoloji laboratuvarına gönderdik. Yaklaşık 1.5 saat süren ameliyat gayet başarılı geçti. Hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik.”

“2 AY BOYUNCA AĞRI ÇEKTİM”

Geçirdiği operasyon sonrasında kendisini iyileşmiş hissettiğini söyleyen 64 yaşındaki İbrahim Ballı ise yaşadığı sıkıntıları şöyle anlattı: “Yaklaşık 2 ay önce sol tarafıma bir ağrı vurdu. Ne tarafa dönsem rahat edemiyordum, ağrım o tarafa geçiyordu. İlk gittiğim hekim önce kas ağrısı olabilir dedi. Ağrılarım geçmeyince bu kez de taştan şüphelendi. İlaç verip bol bol su iç diyerek eve yolladı. Evde dediklerini harfiyen yaptım. Suyu içince karnım bir anda şişti. Tuvalette sol tarafım sanki çıban varmış gibi acımaya başladı. Ağrım bir türlü geçmeyince bu kez başka bir hekime gittim. Hastaneye başvurduğumda ilk olarak Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz tarafından muayene edildim. Fuat Hoca yaptığı tetkikler sonrası dalağımın çok büyüdüğünü, organlarıma ve ciğerlerime baskı yaptığını ve derhal ameliyat olmam gerektiğini söyleyerek beni Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat'a yönlendirdi. Nihat Hoca ameliyatımı yaptı. Ameliyat sonrası uzun zamandır alamadığım kadar rahat nefes aldığımı hissettim. Çünkü vücudumda bana baskı yapan bir kitle kalmamıştı. Artık çok rahatım, kendimi çok iyi hissediyorum. Doktorlarım Fuat Ekiz'e ve Nihat Polat'a çok teşekkür ederim. Bölgemizde böyle donanımlı doktorların olduğunu bilmek bizlere güven veriyor.”

(İHA)