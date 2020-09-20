Taşikardi nedir, tehlikeli midir? Tanı ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Taşikardi, Latince kalp hızının yüksek olması demektir ve birden farklı nedene bağlı olabilmektedir. En sık neden, normal kalp hızının stres, öfke veya sevinç gibi duygu durumlarında aniden artışıdır. Fakat ritim bozukluğu gibi durumlarda kontrolsüz bir kalp hızı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kalpte kulakçık veya karıncıklardan kaynaklanabilen değişik birçok ritim bozukluğu, taşikardi yapabilir. Bu durumlarda ilk başta ilaç tedavisi uygulanmakta gerekli durumlarda ablasyon tedavisi gibi farklı tedavilere

başvurulabilmektedir.